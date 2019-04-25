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e-Devlet'ten yeni hizmet!

"Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

e-Devlet'ten yeni hizmet!
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı: "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
E-devlet
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