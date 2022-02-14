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Ekmek İstanbul’da 4 TL olmak zorunda

Medyayı uzun süredir meşgul eden Halk Ekmek kuyruklarının ardından Halk Ekmek, 1.25 TL’den sattığı ekmeğin 2 TL’ye yükseltildiğini açıkladı. Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı Serdar Yalçınkaya, bu zamla birlikte Halk Ekmek kuyruklarının artık sona ereceğini ve İstanbul’da da ekmeğin 4 TL olması gerektiğini belirtti.

Ekmek İstanbul’da 4 TL olmak zorunda

Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB) Başkanı Serdar Yalçınkaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nın ürünlerine yaptığı zammı değerlendirdi. Yalçınkaya, yeni zamla birlikte 1.25 TL’ye satılan 250 gram’lık ekmeğin 2 TL olduğunu belirterek, “Bu durum son iki aydır yoğun bir şekilde diğer piyasadaki ekmek fiyatlarıyla arasında oluşan fiyat dengesizliğinin ortadan kalkmasını sağlayacak. Geçtiğimiz iki aydır çok yoğun bir şekilde medyada yer bulan halk ekmek kuyrukları bugün açıklanan zammın ardından artık gerçekleşmeyebilir.” dedi.

Ekmek 4 TL olmalı

İstanbul'da hali hazırda normal fırınlarda yasal olarak uygulanması gereken ekmeğin kilogram fiyatı da 10.87 TL, özel sektörde ekmek fiyatının ne kadar gerçek dışı olduğu ortada. Çünkü gerek satın alma kabiliyeti, gerek üretimdeki verimlilik kabiliyetleri, gerekse dağıtım ve satış noktası maliyet avantajları nedeniyle Halk Ekmeğin kilosunu 10TL'ye sattığı normal ekmeğin özel sektörde 20TL olması gerekir. Bu durumda ekmeğin kilogram fiyatının 20 TL olduğu düşünülürse 200 gramlık bir ekmeğin de 4 TL olması şart haline geliyor. Yaşanan fiyat artışları ekmeğe mutlaka yansıyacak.” şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Ekmek ve unlu mamul üreticisi bir hayli rahatlatacak

Ekmek ve unlu mamul üreticilerine önerilerde bulunan Yalçınkaya, “Geçtiğimiz zor bir süreçten sonra ekmeğin hak ettiği değere yakın bir zamanda ulaşacak olması ekmek ve unlu mamul üreticisini bir hayli rahatlatacak. Ancak bu süreçte ekmek ve unlu mamul üreticisinin gelişen teknolojileri takip etmek için rehavete kapılmaması ve gelişen teknolojilerle bu süreçte sağlayacağı kazançlara adapte olmasını öneririm.” dedi.

Üretici gelişen teknolojilere ayak uydurmalı

Bugünlerin çabuk geçeceğini, artan maliyetler nedeniyle yükselen girdi fiyatlarının yine ekmek ve unlu mamul üretimindeki kârlılığı ortadan kaldıracağını belirten Yalçınkaya, “Mayıs sonuna kadar elde edilen kazançlarla ümit ediyorum ki 2022 yılı fırıncılar için yatırım ve dönüşüm ayı olabilir. Bu şekilde de sektörümüz yerli ve milli kalabilme ve israf edilen emek ve ham maddenin ortadan kalktığı teknolojilere adapte olmaya yönelebilir diye temenni ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Unlu Mamul Makine Üreticiler Birliği Derneği (TUMMAB)Serdar Yalçınkaya
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