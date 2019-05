Emirates Grubu, yılı 631 milyon dolar kar ile tamamladı

Emirates Grubu, yayınladığı 2018-19 Yıllık Raporunda, 631 milyon dolar ile art arda 31. yıl kar elde ettiğini duyurdu. Grubun geliri 29.8 milyar dolar ile geçen yılın sonuçlarına göre %7 artış gösterdi. Genel kara paralel olarak, Grup, 2018-19 için, Dubai Yatırım Şirketi’ne 136 milyon dolar kâr payı ödendiğini beyan etti.



Emirates Havayolu ve Grubu Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Şeyh Ahmed Bin Saeed Al-Maktoum konuya dair yaptığı açıklamada: “2018-19 zorlu bir yıl oldu ve performansımız, istediğimiz gibi gerçekleşmedi. Yükselen petrol fiyatları ve güçlenen ABD doları, gelirlerimizde erozyon yarattı ve kilit pazarlarımızdaki rekabette dahi yoğunlaşma baş gösterdi. Küresel hava taşımacılığı alanında, önceki yıla göre artış olması durumu, tersine dönmeye başlamış gibi görünüyor ve ayrıca, özellikle bizim bölgemizde, seyahat talebinin zayıfladığını ve bunun hem dnata hem de Emirates’i etkilediğini görüyoruz. Her bir iş döngüsü farklıdır ve zorluklarla başa çıkmak ve fırsatlardan yararlanmak üzere, sıkı ve akıllıca çalışmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, her zaman için, Dubai merkezli, karlı, sürdürülebilir ve sorumlu bir işletme oluşturmaktır ve bu ilkeler, kararlarımıza ve yatırımlarımıza rehberlik etmeye devam edecektir. 2018-19 döneminde, Emirates ve dnata, art arda 31. yıl kar etmiş oldu, ticari büyüme sağladı ve gelecekteki başarımızı garantileyecek şekilde, girişimlere ve altyapıya yatırım yaptı” dedi.



2018-19’da Grup, geçen yılın 2.5 milyar dolar bedelindeki yatırım harcamasında önemli bir artış sergileyerek, 3.9 milyar dolar ile yeni uçaklara ve ekipmana, modern tesislere, en son teknolojilere ve personele yönelik yatırım yaptı.



Grup’un,120’den fazla bağlı kuruluşu, 160’dan fazla ulusu temsil eden ve büyük ölçüde dnata’nın yeni kazançları ve uluslararası ticari genişlemesinden etkilenen toplam işgücü, %2 artışla 105,286 oldu.



Al-Maktoum ayrıca: “2018-19’da maliyet disiplinimizde istikrarlıydık ve işletmemizi büyütürken, gelirlerimizi artırdık. Operasyonel olmayan görevlere olan alımları yavaşlatarak ve yeni teknoloji sistemleri ile yeni çalışma yapılarını uygulayarak, verimliliği artırdık ve işgücü maliyet artışlarını gerilettik. Bir sonraki yılı öngörmek zor ancak hem Emirates hem de dnata, küresel pazarda nasıl rekabet edeceği ve başarılı olacağına dair pozisyonunu almış durumda. Sürekli iddiamızı sürdürmeliyiz ve bu nedenle de rekabet avantajımızın korunmasında yardımcı olması için, çalışanlarımıza, teknolojiye ve altyapıya yatırım yapıyoruz. Sorumlu bir işletme olarak, toplulukları desteklemeye, korumaya ve çevresel girişimlere ve gelecekte endüstrimize yön verecek olan yeteneklerin ve inovasyonun oluşturulmasına yönelik kaynaklara yatırım yapıyoruz”dedi.



Emirates performansı



Emirates’in toplam yolcu ve kargo kapasitesi, 2018-19 sonunda, 63 milyar sınırını geçerek, 63.3 milyar Mevcut Kilometre Ton bedeline ulaştı ve dünyanın en büyük uluslararası taşıma şirketi pozisyonunu güçlendirdi. Şirket, kazanç geliştirmeye odaklanarak, 2017-18 sonrasında, yıl boyunca, kapasitesini %3 ile orta seviyede artırdı.



Emirates, Şubat ayında, Airbus ile imzaladığı bir anlaşma ile 21.4 milyar dolar bedelinde, sırasıyla 2021 ve 2024 tarihlerinde teslim edilecek olan, 40 adet A330-900 ve 30 adet A350-900 uçak siparişinde bulunduğunu açıkladı. Şirket ayrıca, 2019 yılından, 2021 yılının sonuna kadar, 14 adet daha A380’i teslim alarak, toplam A380 sayısını 123’e çıkaracak.



Emirates, bu yıl, sipariş defterinde bulunan son 777-300ER de dahil, yedi A380 ve Boeing 777-300ER’den oluşan yeni uçak aldı. Bir sonraki 777 teslimatı, Emirates’in ilk 777X uçağını alacağı 2020 yılına planlanmış durumda.



2018-19 döneminde, Emirates 11 eski uçağını, aşamalı olarak emekliye ayırdı ve filosunun toplam sayısı, Mart sonu itibarıyla 270 oldu. Filodaki, 24 uçağı içeren bu değişiklikler, yine, yıl içerisinde bu yöndeki en geniş çaplı uygulamalardan birisi oldu ve Emirates’in filo yaş ortalamasının, 6.1 yılla, oldukça genç kalmasını sağlamaya devam etti.



Bu durum, Emirates’in, genç ve modern bir filo bulundurma stratejisini destekliyor ve modern uçakları, çevre için daha iyi, operasyonları için daha iyi ve yolcular için daha iyi olduğundan dolayı, “Daha İyi Uçun” marka vaadini canlandırıyor.



Emirates, yıl boyunca, Londra Stansted (İngiltere), Santiago (Şili) ve Edinburgh (İskoçya) olmak üzere üç yeni yolcu destinasyonunu lanse etti ve Sabiha Gökçen’e (Türkiye) olan servislerini yeniden başlattı. Ayrıca, 14 mevcut destinasyona yönelik uçuş ekledi ve altı şehrin kapasitesini de artırdı, bu şekilde yolculara uçuş zamanı ve bağlantıları konusunda daha fazla seçenek sunmuş oldu.



Emirates, organik ağ genişletmesini destekleyecek şekilde, Jetstar Pacific ve Çin Southern Havayolları ile yapılan ortak uçuş anlaşması ile küresel bağlantı imkanlarını ve yolcu portföyünü genişletti. Ayrıca, Güney Afrika Havayolları ile olan ticari stratejik ortaklığını geliştirdi.



Emirates-flydubai ortaklığı da gelişmeye devam etti ve artık Emirates yolcuları, flydubai’nin hizmet verdiği 67 destinasyona daha erişebiliyor ve Emirates Terminal 3’ten hizmet veren 11 flydubai uçuşuyla, daha fazla bağlantı imkanının keyfini sürebiliyor. Ortaklıkta, ayrıca, Emirates Skywards, hem Emirates hem de flydubai’nin sadakat programı haline getirildi.



Başlıca pazarlarındaki yoğun rekabete rağmen, Emirates, gelirlerini, %6 artışla, 26.7 milyar dolar bedeline yükseltti.



Toplam işletme maliyetleri 2017-18 mali yılına göre %8 artış sergiledi. Jet yakıtı ortalama fiyatı, geçen yılki %15’lik artışın ardından, mali yıl içerisinde, %22 daha artış gösterdi. Kapasite artışı ile birlikte gelen %3’lük maliyet yükselmesi de dahil, şirketin yakıt faturası, geçen yıla göre, %25 artarak, 8.4 milyar dolar oldu. Bu, şirketin şu ana kadar ödediği en büyük fatura ve 2017-18 yılında %28 olan işletim masraflarının %32’sini oluşturuyor. Yakıt, şirket için en büyük maliyet kalemi olmaya devam etti.



Yüksek yakıt fiyatları, güçlü rekabet baskısı ve olumsuz kurların oluşturduğu ortam karşısında, şirket, geçen yılın sonuçlarına nazaran %69 azalma ile 237 milyon dolar bedelinde kar elde ettiğini ve kar marjının %0.9 olduğunu açıkladı.



Emirates tarafından taşınan yolcu sayısı 58.6 milyon (%0.2) oldu ve genel yolcu trafiği istikrarını korudu. %4 artan koltuk kapasitesi ile şirket, %76.8’lik Yolcu Koltuk Faktörü elde etti.Yolcu koltuk faktöründeki, geçen yıla göre görülen %77.5’lik hafif azalma, seyahat talebindeki yavaşlayan bölgesel ekonomilerin ve birçok pazarda görülen güçlü rekabetin etkisini yansıtıyor.



Pazardaki fiyatlarda görülen artış ve sınıf kombinelerinin uygun gelişmesi, yolcu getirisi açısından, Kilometre Olarak Yolcu Gelirinde (RPKM) %3’ten fazla artışla, 7.1 ABD centi gelir bedelinin üzerine çıkılmasına yardımcı oldu ancak tam etki, birçok kur bedeli karşısında, ABD dolarının güçlenmesi ile birlikte, kısmen dengelendi.



Emirates, yıl boyunca vadeli krediler, finans ve işletim kiralamalarından yararlanarak, filo büyümesine, 3.9 milyar dolar fon temin etti. Emirates, mali yılı, nakit varlıklarında, 4.6 milyar dolar gibi sağlıklı rakamlarla kapattı.



Emirates’in altı bölgesinden elde ettiği gelir, her bir bölgeden en fazla %30 katkı olmak üzere, iyi bir şekilde dengelenmiş olmaya devam ediyor. Avrupa, 2017-18 döneminden beri %6 artışla, 7.7 milyar dolar bedeline ulaşarak, gelirlere en yüksek katkıyı sağlayan bölge oldu. Doğu Asya ve Güneydoğu Asya adaları, %5 artarak 7.2 milyar dolar ile takip etti. Amerika kıtası bölgesi, %8 ile 3.9 milyar dolar bedel elde ederek, en yüksek gelir büyümesini sağladı. Afrika gelirleri %9 arttı ve 2.8 milyar dolar oldu. Körfez ve Ortadoğu gelirleri ise %3 düşerek, 2.3 milyar dolar bedelini buldu. Batı Asya ve Hint Okyanusu gelirleri, %6 artış gösterdi ve 2.2 milyar dolar oldu.



Emirates’in artan ürün ve hizmet kalitesi



Önemli başlıklar, şu şekildeydi: daha geniş Business Class koltukları ve tamamen yenilenen Economy Class kabini ile Boeing 777-200LR filosunun tamamının yeniden donatılmasına yönelik 150 milyon dolar bedelindeki programın tamamlanması; 15 yıldır saklanmakta olan kaliteli şaraplardan oluşan Emirates Vintage Koleksiyonunun lanse edilmesi ve Bowers & Wilkins, Bulgari ve BYREDO gibi markalarla işbirliği içerisinde geliştirilen, First ve Business Class’taki yeni lüks ürünler.



Emirates karadaki hizmetlerine yenisini ekleyerek, Dubai’deki yolcuların, evlerinden, otellerinden ya da ofislerinden, uçuşlarına yönelik check-in işlemini gerçekleştirebilecekleri ve uçuşları öncesinde bavullarını taşıtabilecekleri yeni bir hizmeti başlattı; Kahire’de özel tahsisli bir lounge oluşturdu ve New York ve Roma’da bulunan, mevcut Emirates loungelarını yeniden tasarladı; Dubai Havaalanı’ndaki, yolcularına, check-in, pasaport kontrolü ve uçağa biniş hizmetleri bakımından kolaylık sağlayan, en son biyometrik teknolojiden yararlanan, dünyanın ilk “biyometrik yolu” için pilot denemeler gerçekleştirdi.



Çevrimiçi olarak, Emirates, ağ tabanlı sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak, yolcuların, uçaktaki ürünleri görmeleri ve koltuklarını seçmelerine imkân tanıyan 3D koltuk modellerini lanse eden ilk havayolu şirketi oldu. Ayrıca, mobil uygulamasında, yolcuların, binlerce film, müzik ve programlara göz atabileceği, uçmadan önce kişisel oynatma listelerini oluşturabileceği ve sonra uçaktayken, cihazlarından, koltuk arkası ekranlara senkronize edebileceği yeni bir özellik lanse etti.



Emirates SkyCargo, artan talep ve yüksek düzeyde rekabetçi piyasada, güçlü bir performans sergilemeye devam etti ve şirketin toplam nakliye gelirinin %14’üne katkıda bulundu. Emirates’in kargo bölümü, geçen yıla nazaran %5 artışla, 3.6 milyar dolar gelir elde ettiğini ve taşınan tonajda, 1%’lik bir yükselme ile 2.7 milyon tona ulaşıldığını bildirdi.



Emirates SkyCargo 12 Boeing 777F’lerle kargo hizmetine devam ediyor. Emirates’in yeni yolcu destinasyonlarına orta gövde ambar kapasitesi eklenmesinin yanı sıra, Emirates SkyCargo, Bogota’ya (Kolombiya) yeni kargo uçağı servisleri lanse etti ve Erbil (Irak) kargo uçağı servislerini yeniden başlattı.



Emirates SkyCargo, önemli endüstri sektörlerine yönelik olarak, inovatif ürünler geliştirmeye devam etti. Nisan ayında, dünyada hava taşıtı parçalarının hızla taşınmasına yarayan yeni uçak ürünü olan Emirates AOG’u lanse etti. Bunun ardından, veteriner kontrolleri, belge izinleri, kapıdan kapıya nakliye ve evcil hayvanlarının dönüş uçuşlarının rezerve edilmesi gibi hizmetlerle, evcil hayvanlarının güvenlik ve konforunu sağlamaya yönelik yeni ve geliştirilmiş hava taşıma ürünleri olan Emirates Pets ve Emirates Pets Plus’ın, Ağustos ayındaki lansmanı gerçekleşti.



Dnata performansı



2018-19 döneminde, dnata, 394 milyon dolar karla en fazla kar elde ettiği yılı yaşadı. dnata'nın toplam geliri, %10 büyüyerek, 3.9 milyar dolar bedeline ulaştı. Şirketin uluslararası ticari faaliyetleri, şu anda, gelirlerinin %70’ini oluşturuyor.



Gelecekteki büyümesinin temellerini atan dnata, yıl içerisinde, yeni tesis ve ekipmanlara, önde gelen teknolojilere ve çalışan gelişimine, 314 milyon dolara yakın yatırım yaptı.



2018-19 döneminde, dnata’nın işletme maliyetleri %11 artışla 3.6 milyar dolar olarak, iş kollarındaki organik büyümeye paralellik sergiledi ve bunu, özellikle catering bölümündeki yeni şirketlerin ve uluslararası havaalanı operasyonlarının entegrasyonu ile destekledi.



dnata’nın kasa mevcudu, %4 artışla, 1.4 milyar dolar oldu.İşletme, 2018-19 faaliyetlerinden, artırılmış kasa mevcudu ile paralellik taşıyacak şekilde, 386 milyon dolar nakit akışı sağladı ve yatırımlarını finanse etmek açısından, işletmeyi, iyi bir pozisyona yerleştirdi.



2018-19 döneminde, dnata, nakliye sektöründeki pozisyonunu, Dubai Express ve Freightworks LLC’nin tek sahibi olarak ve 106 ülkede faaliyet gösteren Bolloré Logistics LLC, UAE şirketinin %51 ile çoğunluk hissedarı olarak güçlendirdi. dnata ayrıca, Dubai’nin kuluçka programı Intelak’tan ortaya çıkan, Dubai’yevaran yolculara bagaj teslimat hizmetleri ve Dubai’den ayrılacak olan yolculara ise, şehrin herhangi bir yerindenbagajlarının check-in ve biniş kartlarını temin etme hizmetlerini veren bir şirket olan DUBZ’un çoğunluk hisselerini aldı.