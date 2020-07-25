Emtialardaki fiyat düşüşü antrepoları doldurdu

Yeni tip Koronavirüs üretim ve istihdamın yanı sıra ticaret operasyonlarını da olumsuz etkilemeyi

sürdürüyor. Çin de ocak ayı ile başlayan mart ayının ikinci haftasından itibaren de Türkiye’ye yayılan

pandemi sürecinin ticarete etkisini değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu

Başkanı Önel, pandemi ile birlikte ülkelerin tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle iç talebin de

olumsuz etkilediğini ve bu durumun da hem ihracatçılara hem de ithalatçılara doğrudan yansıdığını

söyledi.



Özellikle belirli bir fiyattan belirli bir tarihte yüklemesi yapılması gereken sözleşmelerin aksadığını

ifade eden Önel, “Ticaret yapan her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirmekte zorlanması,

piyasanın ciddi anlamada bozulmasına yol açtı. İhracatçılar hem üretimde hem de mal yükleme,

nakliye ve liman operasyonlarında sıkıntı yaşadığı için zamanında yüklenemeyen mallar ülkelere geç

ulaştı. Bu süreçte iyice gerileyen talep fiyat düşüşlerini tetikledi. Özellikle yağlı tohumlar, bakliyat

ürünleri ve metallerde ciddi dalgalanmalar olması ara malı kullanan iç pazara ve ihracata ürün yapan

imalatçıları zor durumda bıraktı” sözlerini kullandı.



Fiyat nedeniyle verilen siparişler iptal ediliyor

Gelen malların fiyatı düştüğü için buradaki ve yurtdışındaki alıcılar zaman zaman malları kabul

etmediği için sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesi durumlarının yaşandığını dile getiren Önel şunları

söyledi:

“Fiyatı düşen mallar karşılıklı olarak anlaşılarak tekrar sözleşmeler düzenlenerek antrepolara çekiliyor.

Bu da tabi ki malın maliyetinde ciddi artışlara sebep oluyor. Zaten piyasadaki talebin düşük olması

fiyatları aşağı çekerken bütün yük üretici ve tüccarın üzerinde kalıyor. Bu süreçle ilgili beklentimiz

özellikle liman masraflarında bir düzenleme yapılması ve demoraj ardiye gibi ürün maliyetinde ciddi

yer tutan kalemlerin standart olması gerekmektedir.”