Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Nevşehir muğla italya Ukrayna Pakistan
Kiler GYO atakta
Kiler GYO atakta
Dolarla yattık dolarla kalktık
Dolarla yattık-kalktık
Sinema plajda
Sinema plajda
Herşey birarada
Herşey birarada
Yeşil tahvile ulaştı
Yeşil tahvile ulaştı

Emtialardaki fiyat düşüşü antrepoları doldurdu

İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Önel, Covid-19 sürecinin hem ithalatı hem de ihracatı küresel düzeyde olumsuz etkilediğini belirterek, “Ekonomik daralmaların yanı sıra nakliye ve liman operasyonları da pandemi de sekteye uğradı” dedi.

Emtialardaki fiyat düşüşü antrepoları doldurdu

Yeni tip Koronavirüs üretim ve istihdamın yanı sıra ticaret operasyonlarını da olumsuz etkilemeyi
sürdürüyor. Çin de ocak ayı ile başlayan mart ayının ikinci haftasından itibaren de Türkiye’ye yayılan
pandemi sürecinin ticarete etkisini değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Önel, pandemi ile birlikte ülkelerin tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle iç talebin de
olumsuz etkilediğini ve bu durumun da hem ihracatçılara hem de ithalatçılara doğrudan yansıdığını
söyledi.


Özellikle belirli bir fiyattan belirli bir tarihte yüklemesi yapılması gereken   sözleşmelerin aksadığını
ifade eden Önel, “Ticaret yapan her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirmekte zorlanması,
piyasanın ciddi anlamada bozulmasına yol açtı. İhracatçılar hem üretimde hem de mal yükleme,
nakliye ve liman operasyonlarında sıkıntı yaşadığı için zamanında yüklenemeyen mallar ülkelere geç
ulaştı. Bu süreçte iyice gerileyen talep fiyat düşüşlerini tetikledi. Özellikle yağlı tohumlar, bakliyat
ürünleri ve metallerde ciddi dalgalanmalar olması ara malı kullanan iç pazara ve ihracata ürün yapan
imalatçıları zor durumda bıraktı” sözlerini kullandı.


Fiyat nedeniyle verilen siparişler iptal ediliyor
Gelen malların fiyatı düştüğü için buradaki ve yurtdışındaki alıcılar zaman zaman malları kabul
etmediği için sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesi durumlarının yaşandığını dile getiren Önel şunları
söyledi:
“Fiyatı düşen mallar karşılıklı olarak anlaşılarak tekrar sözleşmeler düzenlenerek antrepolara çekiliyor.
Bu da tabi ki malın maliyetinde ciddi artışlara sebep oluyor. Zaten piyasadaki talebin düşük olması
fiyatları aşağı çekerken bütün yük üretici ve tüccarın üzerinde kalıyor. Bu süreçle ilgili beklentimiz
özellikle liman masraflarında bir düzenleme yapılması ve demoraj ardiye gibi ürün maliyetinde ciddi
yer tutan kalemlerin standart olması gerekmektedir.”

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tüccarlar Kulübüİlker ÖnelKoranavirüs Antrepoları Doldurdu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.