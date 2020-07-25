Emtialardaki fiyat düşüşü antrepoları doldurdu

Yeni tip Koronavirüs üretim ve istihdamın yanı sıra ticaret operasyonlarını da olumsuz etkilemeyi
sürdürüyor. Çin de ocak ayı ile başlayan mart ayının ikinci haftasından itibaren de Türkiye’ye yayılan
pandemi sürecinin ticarete etkisini değerlendiren İstanbul Tüccarlar Kulübü Derneği Yönetim Kurulu
Başkanı Önel, pandemi ile birlikte ülkelerin tedarik zincirlerinin bozulması nedeniyle iç talebin de
olumsuz etkilediğini ve bu durumun da hem ihracatçılara hem de ithalatçılara doğrudan yansıdığını
söyledi.
Özellikle belirli bir fiyattan belirli bir tarihte yüklemesi yapılması gereken sözleşmelerin aksadığını
ifade eden Önel, “Ticaret yapan her iki tarafın da taahhütlerini yerine getirmekte zorlanması,
piyasanın ciddi anlamada bozulmasına yol açtı. İhracatçılar hem üretimde hem de mal yükleme,
nakliye ve liman operasyonlarında sıkıntı yaşadığı için zamanında yüklenemeyen mallar ülkelere geç
ulaştı. Bu süreçte iyice gerileyen talep fiyat düşüşlerini tetikledi. Özellikle yağlı tohumlar, bakliyat
ürünleri ve metallerde ciddi dalgalanmalar olması ara malı kullanan iç pazara ve ihracata ürün yapan
imalatçıları zor durumda bıraktı” sözlerini kullandı.
Fiyat nedeniyle verilen siparişler iptal ediliyor
Gelen malların fiyatı düştüğü için buradaki ve yurtdışındaki alıcılar zaman zaman malları kabul
etmediği için sözleşmelerin tek taraflı feshedilmesi durumlarının yaşandığını dile getiren Önel şunları
söyledi:
“Fiyatı düşen mallar karşılıklı olarak anlaşılarak tekrar sözleşmeler düzenlenerek antrepolara çekiliyor.
Bu da tabi ki malın maliyetinde ciddi artışlara sebep oluyor. Zaten piyasadaki talebin düşük olması
fiyatları aşağı çekerken bütün yük üretici ve tüccarın üzerinde kalıyor. Bu süreçle ilgili beklentimiz
özellikle liman masraflarında bir düzenleme yapılması ve demoraj ardiye gibi ürün maliyetinde ciddi
yer tutan kalemlerin standart olması gerekmektedir.”