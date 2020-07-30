En 'Çekici' makineler

Murat Gülderen yazıyor: Kurban Bayramı dönemlerinde etleri en iyi şekilde değerlendirmenin yolu kuşkusuz kıyma makinelerinden geçiyor. Önceleri kasaplara götürülen etler yeni nesil ev tipi kıyma makineleri üretimlerinin artmasıyla artık evlerde de işlenmeye başladı. Her bütçeye uygun makinelerin üretilmesiyle an itibarıyla satışlar geçen yıla göre yüzde 268 arttı. Ancak böyle dönemlerde piyasaya çok sayıda taklit ürünler de sürüldüğü için fiyatın ucuzluğuna aldanmamak gerekiyor.

PASLANMAZ ÇELİK

İlk yapılması gereken bilinen markaları tercih etmek olmalı. Halihazırda e-ticaret siteleri bu tür cihazlarda yüzde 50’ye varan indirim fırsatlarına da başladı. Alışveriş öncesi MediaMarkt, hepsiburada, gittigidiyor, trendyol ve N11 gibi güvenilir sitelere bakmakta ve garanti sürelerini kontrol etmenizde fayda var. Evlerde sucuk, sosis ve içli köfte gibi özel ürünler yapmaya da olanak sağlayan bu makinleri almadan önce bıçaklarının paslanmaz çelikten yapıldığına ve ince kıyım aparatlarının olmasına dikkat etmelisiniz.

EL KAPMA YOK

Bıçakları çelik olmayan makineler bir süre sonra işlevini kaybedecektir. ‘Peki nasıl bir kıyma makinesi almalıyım’ diyenler için her bütçeye göre bir kaç modeli önünüze serdik. Yeni nesil kıyma makinelerinin en büyük özelliği ise ‘el kapma’ gibi herhangi bir fiziksel kazaya imkan vermemeleri... Bu alanda Vestel, Arçelik, Arzum gibi yerli üreticilerin de yabancı rakiplerine karşı teknolojik rekabette hiç bir şekilde geri kalmadıklarını da belirtelim. İşte liste...

VESTEL

FİYATI 799 TL

2200 wattlık bu makine paslanmaz çelikten yapılmış olan bıçakları sayesinde dakikada 2.5 kilogram eti kıyma haline getiriyor. İçli köfte, sucuk ve sosis yapma apapatları da olan makine, bulaşık makinesinde de yıkanabiliyor. Led göstergeleriyle öne çıkan cihazın kabloları saklama bölmesi de var. Makinenin garanti süresi 2 yıl.

FAKİR TORQUE

FİYATI 1.199 TL

1800 wattlık bu cihazda 4 farklı paslanmaz çelik kıyma diski bulunuyor. Kaymayı önleyen özel bir tabanı olan bu makinin de sosis ve içli köfte yapma aparatları var. Bu cihazın en büyük özelliği de tıkanmayı önleyici geri alma tuşunun da olması. Domates de ezebilen Led ışıklı bu makine de 2 yıl garanti süresine sahip.

ARNICA PROMEAT

FİYATI 545 TL

Ergonomik yapısıyla mutfakta çok yer kaplamayan bu makine de et kıymanın dışında, özel aparatları sayesinde evde; sucuk, sosis ve içli köfte yapabilme özelliklerine sahip. İki farklı paslanmaz çelik kıyıcı silindirle gelen cihazın kıyıcı bıçağı, kendi kendini bileyerek, ek bir bakım gerektirmiyor. 1400 Wattlık bu cihazın garanti süresi 36 ay.

TEFAL HV8 4 IN 1

FİYATI 1.100 TL

2000 wattlık motor ile dakikada 2.6 kg’ya kadar kıyma işlemi yapabilen cihazın, dilimleme, rendeleme, parmesan ve küp doğrama aparatları var. İnce, orta ve kalın kıyma yapabilen makinenin paslanmaz çelik bıçakları da kendi kendini bileyebiliyor. Burger köfte, içli köfte ve sosis aksesuarları olan cihaza 2 yıl garanti veriliyor.

ARZUM AR1076

FİYATI 1.024 TL

Küçük ev aletleri pazarında hızla büyüyen Arzum’un bu cihazında paslanmaz çelikten et kıyma diskleri, ince ve kalın sucuk sosis aparatı ve içli köfte şekillendiricisi bulunuyor. Kaydırmaz ayaklara sahip bu makinenin motor gücü ise 2000 watt. Garanti süresi ise 2 yıl.

ARÇELİK K 1768

FİYATI 1.397 TL

2000 watt’lık kilit motor gücüne sahip olan ve sosis ve sucuk aparatlı bu cihazın 3 adet et kıyma diski, bulaşık makinesinde yıkanabilir aksesuarları, tepsisi, et iticisi ve kaydırmaz ayakları bulunuyor. Kablo sarma düzeneği de olan cihaz, dakikada 2 kilogram eti kıyma haline getirebiliyor. Makinenin 2 yıl garanti süresi bulunuyor.







