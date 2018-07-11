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En İyi Hazır Giyim Markası Giovane Gentile

Ekovitrin Dergisi tarafından bu yıl 17.kez düzenlenen Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ne Giovane Gentile, damga vurdu.

En İyi Hazır Giyim Markası Giovane Gentile

Ekovitrin Dergisi tarafından bu yıl 17.kez düzenlenen Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ne Giovane Gentile, damga vurdu. 26 farklı dalda ödüllerin dağıtıldığı gecede Giovane Gentile, ‘En İyi Hazır Giyim Markası’ ödülüne değer bulundu.
‘Centilmen sözünün değeri’ mottosuyla yola çıkan Giovane Gentile, Ekovitrin Dergisi tarafından bu yıl 17.kez düzenlenen Uluslararası Yılın Starları Ödülleri’ne damga vurdu. En İyi Hazır Giyim Markası dalında ödül alan Giovane Gentile adına konuşma yapan Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, bu ödülü almaktan mutlu olduklarını ve Ekovitrin Dergisi’ni yakından takip ettiklerini dile getirdi.
Şenoğlu: Türkiye hazır giyim pazarında, özellikle erkek giyim sektöründe rekabet çok yüksek
Yaptığı konuşma sırasında öncelikle teşekkürlerini sunan Şenoğlu, “Giovane Gentile olarak, 20 yıllık ihracat gücümüzü yurt içinde de tüketiciye sunma hedefiyle çalışıyoruz. Aslına bakarsanız Türkiye hazır giyim pazarında, özellikle erkek giyim sektöründe rekabet çok yüksek. Orta ve üst segmentte, yani ulaşılabilir lüx dediğimiz segmentte standart tasarımları görmek mümkün olurken luxury segmentte tasarım ve fonksiyonellik ön planda. Katma değeri yüksek, butik tasarım koleksiyonlarımızla biz de bu segmentte markamızı pozisyonlandırmayı hedefledik. Bu alanda başarılı olduğumuzu biliyoruz. Ve yüzde 100 müşteri odaklı çalışmalarımızla büyümemizi sürdürülebilir kılma yolunda emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.
Son olarak bu ödülü tüm Giovane Gentile çalışanları adına aldığını belirten Giovane Gentile Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şenoğlu, tüm ekip arkadaşlarını saygıyla selamlayarak konuşmasını sonlandırdı.
 

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EkovitrinGiovane GentileEn Iyi Hazır Giyim Markası
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