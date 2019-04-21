Endüstriyel Temizlik Sektörünün İnovasyonu, İstanbul'da

İki yılda bir İstanbul’da düzenlenen endüstriyel temizlik sektörünün Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli buluşma noktası Interclean İstanbul, inovatif endüstriyel temizlik uygulamaları ve yenilikçi şirketlerin göz dolduran çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Fuarda, endüstriyel temizlik sektörünün yanında olan, onların ihtiyaç ve beklentilerine çözüm üreten ürün ve hizmetler öne çıktı.



"Yerli üretim yol süpürme aracı,yabancı muadillerine göre yüzde 40 daha ucuz"



Sıfır atık üreten, elektrikle çalışan ve yüksek emiş gücüyle yerdeki cam şişeleri bile süpürebilen yerli ve ileri teknoloji üretimi sokak temizleme aracı, 4 yıl önce kadın girişimci, endüstri ürünleri tasarımcısı Hilal Güngör tarafından kurulan GET Elektrikli Araçlar tarafından TÜBİTAK’ın desteğini alarak tasarlandı ve üretildi. GET Elektrikli Araçlar Kurucu Genel Müdürü Hilal Güngör, “İki tane yol süpürme elektrikli temizlik aracı ürettik. Birisi mobil olarak hareket eden, üzerinde ayakta insanın konumlandığı, yolda giderken işte cam şişeye varana kadar güçlü bir vakum gücüyle çekim yağan bir elektrikli yol süpürme makinası. Diğeri de altında fırçası olan, yoldaki çöpleri, adam üzerinde kullanıcı, personel üzerinde oturup kullanırken o da hareketiyle çekim yapabilen bir araç. Etraftaki kağıt, cam ve metal şişe gibi şeyleri çekimini yapabiliyor. Elektrikli, yerli, çok fonksiyonlu.” dedi.



İthal ürünlerin fiyatlarının çok yüksek olduğuna dikkat çeken Güngör, “Yabancı muadillerine göre biz yüzde 40 bandında daha ucuzuz. Bizim ürünümüz 70 bin TL iken yabancı muadilleri 120 bin TL civarında. Interclean İstanbul’da güzel bağlantılar kurduk. Satış anlamında hem ihracat hem de yerli pazar için çok fazla görüşme yaptık” diye konuştu. 2020 yılında otonom sürüşe geçirilmesi planlanan yerli üretim sokak temizleme aracının öncelikli kullanım alanları belediyeler, fabrikalar, üniversiteler, kampüsler, bahçeler, hastaneler ve otoparklar.





"Nanoteknolojik yüzey temizleyici ortak alanlardaki bakterilere ‘dur’ diyor"



Endüstriyel temizlik ürünleri alanında Türkiye’nin köklü firmalarından olan Eczacıbaşı’nın sergilediği su bazlı, doğa dostu ve nanoteknolojik, kalıcı etkili yüzey dezenfektanı Antimic, Interclean İstanbul’da ilgi gören ürünler arasında yer aldı. Kapı kolları, havalandırma ve klima filtreleri, asansör düğmeleri, merdiven trabzanları, lobi alanları, bekleme alanları, spor aletleri, tuvaletler, hasta odaları ve ambülanslar gibi pek çok alanda kullanılabilecek ürün, genel temizlik sonrasında uygulanıyor ve uygulandığı yüzeyde uzun süreli antibakteriyel bir bariyer oluşturuyor.



Endüstriyel temizlik kimyasalları dış tüketim pazarının 2018 itibariyle yaklaşık 65 Milyar TL toplam hacime ulaştığını söyleyen Eczacıbaşı Profesyonel Müşteri Deneyim Müdür Burçin Tüzemen, “Bunun çok büyük bir kısmını gıda ve içecek sektörü oluşturuyor. Onun içinde endüstriyel temizlik malzemeleri kağıt ve kimyasal toplu konuşuyorum, yüzde 3 gibi bir paya sahip. Bütün ev dışı tüketimin, dünyadaki özellikle gelişmiş pazarlarda, Avrupa Amerika pazarlarında olan kıyaslamasını yaptığınızda aslında bir vadede ev dışı tüketim pazarının hacminin iki misline kadar çıkma potansiyeli var. Türkiye’deki diğer pek çok şirkette olduğu gibi biz de özellikle bu yıl gözümüzü ihracata biraz daha fazla dikmeye başladık” dedi.



Eczacıbaşı olarak önceki yıllarda daha fuara ziyaretçi olarak geldiklerini belirten Tüzemen, “Bu yıl stant açarak Interclean İstanbul’un bir parçası olduk. Hem kendi gözlemlerim, hem çalıştığımız arkadaşlarımın gözlemleri, gelen misafirlerin, ziyaretçilerin içinde yabancıların payının çok yüksek olduğu. Bu bizi memnun eden ve olumlu anlamda şaşırtan bir gelişme oldu. Buraya gelen kitlenin bu kadar global bir kitle olmasını beklemiyorduk açıkçası. Onun da faydasını gördük. Avrupa pazarından gelenler de oldu ama ağırlıklı Ortadoğu pazarı ve özellikle Körfez ülkeleri öne çıktı.” dedi.





“Yılda 1 milyon Euro’luk bir ihracat kapasitemiz bulunuyor”



Star Temizlik Makinaları, 1995 yılından beri Türkiye’de temizlik sektörü pazarı içerisinde yer alan yaklaşık 25 yıllık bir şirket. Yelpazesinde bulunan ürünlerin birçoğunu kendi imalathanelerinde kalıplandırma, montaj ve üretim işlemlerinden geçirerek yurtdışına ihracatını sağlıyor. Yerli tasarım ve üretim yer yıkama ve cilalama ile son dönemde piyasaya sürülen kat temizlik arabaları ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyorlar. Şirketin Silent Baby İsimli kuru tip elektrik süpürgesi sessizliği ve pratik kullanımı ile Avrupa pazarlarında büyük ilgi görüyor. Birçok alanda, özellikle otel ve hastane tipi yerlerde rahatlıkla kullanılıyor.



Bir önceki Interclean İstanbul’a da katıldıklarını ve çok verim aldıklarını belirten Star Temizlik Makineleri İthalat İhracat Sorumlusu Selen Vural, “Yılda 1 milyon Euro’luk bir ihracat kapasitemiz bulunuyor. Ürünlerimizin yerli üretim, yerli malı belgeleri ve gerekli tüm kalite üretim belgeleri, sertifikaları mevcut. Ağırlıkla Almanya, İtalya, Belçika, İspanya, Fransa ve Ortadoğu’da Fas, Tunus, İran, Irak, Dubai gibi ülkelere satış yapıyoruz. Bunun yanı sıra Uzakdoğu’da Singapur, Çin ve Malezya’da yine satış yaptığımız ülkeler arasında. Bu konuda özellikle şaşırılıyor çünkü genelde Uzakdoğu’dan ithalat yapılır, daha ucuz, ekonomik olduğu için. “ dedi.