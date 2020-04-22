Evde kalan oyuna devam ediyor!

Yaşadığımız dönem nedeniyle evde geçirilen zaman fazlasıyla artarken, evde kalanların başlıca aktiviteleri arasında gelen oyun oynamaya ayrılan süreler de uzuyor. Bugünlerde vaktinin çoğunu bilgisayar başında harcayan oyuncular başta olmak üzere, pek çok oyunsever oyun oynamaya daha çok zaman ve enerji ayırıyor. Oyun teknolojileri ve ekipmanlarının lider markası Logitech G, evde kalarak oyun oynayanların hızını, performansını ve oyun kalitesini artıran ürünleriyle dikkati çekiyor. Başta kulaklık, mouse ve klavye gibi temel ekipmanlar olmak üzere son zamanlarda adından daha sık söz ettiren direksiyonlar da oyun deneyimine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getiriyor. Evde harcanan zamanın artmasıyla, teknolojik ürünlere ve oyuncu ekipmanlarına olan ilginin de arttığını belirten Logitech Türkiye Pazarlama Müdürü Birol Sülük, “İnsanların evde kaldıkları bugünlerde biraz da olsa eğlenceli zaman geçirmelerini sağlayan oyunlar, 7’den 70’e birçok kişinin ilgi alanı. Hal böyle olunca, oyun oynayanlar için en iyi deneyimi sunan, performansı artıran kaliteli ürünler ön plana çıkıyor.

DAHA PROFESYONEL ÜRÜNLER

Oyun meraklıları giderek daha profesyonel ürünler tercih ediyor. Bu noktada esporun dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyüyüp yaygınlaşması amacıyla ürettiğimiz, oyunseverlerin ihtiyaçlarından çok daha fazlasını karşılayan profesyonel ekipmanların sektörümüze ilham verdiğini söyleyebiliriz. Örneğin, kulaklıkta G PRO X, G332; mouse’ta G502 LIGHTSPEED, G305; direksiyon setinde ise G29 ve G920 gibi ürünlerimiz herkese hitap eden alternatifler olarak öne çıkıyor. Yani ürünlerimizle hem evde hem de oyunda kalmak mümkün” diye konuştu. Oyun meraklıları için verimliliğinde önemli bir kriter olduğunun altını çizen Birol Sülük ayrıca “Daha verimli oynamanın yanı sıra oyunun keyfini de artırmak için, öncelikle temel oyuncu ekipmanlarının ergonomik, kaliteli ve kullanışlı olması gerekiyor. Oyun performansı her ne kadar ağırlıklı olarak oyuncuların yeteneği ve başarısıyla ölçülse de doğru ekipmanlar kullanılmadığı takdirde tam bir performans sergilemek de mümkün olmuyor. Ayrıca ürün güncellemelerinin ve ayarlarının doğru şekilde yapılması da büyük önem taşıyor. Tüm bu şartlar sağlandığı takdirde yüksek performansa dayalı rekabet oyunlarının verimliliği ve keyfi de artıyor. Amacımız Logitech G ürünleriyle her seviyeden oyuncuya bu hisleri yaşatabilmek” dedi.

SEVİLEN TASARIMLAR

Logitech G502 LIGHTSPEED birinci sınıf kablosuz cihazların hassasiyetini ve performansını hayranların sevdiği tasarımla birleştiriyor. Dünyanın en çok satan oyuncu mouse’u G502’nin ilk versiyonundaki dizaynı ve özelliklerine LIGHTSPEED ve POWERPLAY kablosuz teknolojileri eklenen ve ağırlığı da 7 gram azaltılan G502 LIGHTSPEED, çığır açan yenilikleriyle evdeki oyun keyfini ikiye katlıyor. Yüksek güç verimliliğine sahip HERO sensörünün uzun pil ömrü sayesinde, performans modunda 250 saate kadar oyun oynanabilen G305 de kablosuz oyun mouse’larına farklı bir soluk getiriyor. Blue Microphones ile ortaklaşa geliştirilen ve VO!CE yazılımının ilk adımını simgeleyen PRO X kulaklık tüm kullanıcıların sesleri bir profesyonel gibi duyabilmesini ve aynı kalitede konuşabilmesini sağlarken, devrim niteliğindeki hassasiyeti ve hızıyla kullanıcılarından tam puan alan G332 kulaklık ise konforlu bir oyun deneyimi yaşatıyor. G332 yalnızca oyuncuların değil, ayrıca bugünlerde evden çalışanların da mikrofonlu kulaklık ihtiyacını karşılıyor.

UYUMLU DİREKSİYONLAR

PC ve Xbox’lar için uyumlu Logitech G920 ve PlayStation için tasarlanan G29 Driving Force yarış direksiyonları, çift motor gücü destekli şanzımanı, paslanmaz çelik valf, fren ve debriyaj pedalları ile hassas yarışlar ve uzun süren güvenilirlik sağlıyor. Logitech G yarış direksiyonları kullanıcılarına daha rahat ve uzun süreli bir oyun deneyimi sunuyor. Direksiyonu masaya sabitlemeye imkân tanıyan kelepçeler ani manevralarda kaymayı ve sallanmayı en aza indiriyor.