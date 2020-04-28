Evinizi ve tarzınızı Tchibo ile yenileyin

Tchibo, ev dekorasyonunu ve tarzlarını değiştirmek isteyenlere birçok seçenek sunuyor. Evlerinde doğallığın huzurunu yaşamak isteyenlere özel hazırlanan İlham Veren Otantik Detaylar temasında birbirinden şık dekoratif detaylar yer alıyor. Evde de tarzını korumak isteyen erkeklere özel hazırlanan Erkekler İçin Stil Seçimler teması ise rahat tişört, şort ve pijamalarla evin rahatlığını artırmayı vaat ediyor. Zarif tasarımların ve rahat kıyafetlerin yer aldığı temalarda, hasır sandalyeden dekoratif mumluklara, birbirinden şık aksesuardan takılara kadar tüm detaylara yer veriliyor.

IŞIĞINIZ HEP YANINIZDA

Ev dekorasyonu evin ışığı ile değişir düşüncesiyle hazırlanan ve tasarımında ince detaylar yer alan LED Süsleme Işıkları, rattan detayları ile kamışlı abajuru ile dikkat çekiyor. Uzun kordon yapısı ile her yere kolay asılabilen ışıklar, pille de çalışabiliyor. Aydınlatma zamanı seçme imkânı da tanıyan ışıklar, unutkanlıklara karşı 6 saat sonra otomatik olarak kapanıyor. Prize gerek duymadan ışıklar tek pil seti ile yaklaşık 200 saat kullanılabiliyor. Süsleme ışıkları 10 adet sıcak beyaz ampulü ile evinizin havasını değiştirecek.

EL YAPIMI ÜRÜNLER

Evinizin dekorasyonunu küçük detaylarla yenilemenizi sağlayacak temanın dikkat çeken detaylarından biri Dekoratif Kâse oluyor. El yapımı büyük kâse, gold rengiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Pratiklik ve zarafetin bir arada sunulduğu tema da Amerikan Servis de yer alıyor. Çift taraflı kullanıma imkân tanıyan servis yemek takımlarınız ve masanıza ahenk katacak. Dayanıklı yapısıyla da dikkat çeken servis iç ve dış mekanlarda vazgeçilmeziniz olacak.

TARZINDA FARK YARATMAK

Zebra desenli Dokuma Şal ve leopar desenli Kozmetik Çanta, temanın kadınlara özel parçaları arasında yer alıyor. Çanta, fermuarlı yapısı ve geniş hacmiyle tüm makyaj malzemelerinizi bir arada tutmanıza yardımcı olacak. İç kısmındaki fermuarlı bölme küçük malzemelere ekstra alan sunacak. Tarzında fark yaratmak isteyenler kıyafetlerini Tchibo Dokuma Şal ile hareketlendirecek. Temada ayrıca küpe ve biletlik gibi zarif detaylarda bulunuyor.

MİNİK DOSTLARA DA YER VAR

Tchibo küçük dostlarımız için de birbirinden pratik ürünler sunuyor. Kedi ve köpeklerinize tüm gün masaj yapacağınız Tüy Bakım Eldiveni, sizin olduğu kadar dostunuzun da vazgeçilmezi olacak. Katlanabilir Mama Kabı ve Köpek Su Matarası minik dostlarımız için unutulmayan diğer ürünler arasında yer alıyor.

BAZI ÜRÜNLERİN FİYATLARI

• LED Süsleme Işıkları 109,95 TL

• Dekoratif Kase 89,95 TL

• Filtreli Kahve Kupası 99,95 TL

• Amerikan Servis 69,95 TL

• Yazlık Pijama Takımı 129,95 TL

• Kargo Bermuda Şort 169,95 TL

• Yelek 229,95 TL

• Polo Tişört 109,95 TL

• Outdoor Sırt Çantası 179,95 TL

• Kozmetik Çanta 99,95 TL

• Dokuma Şal 64,95 TL

• Tüy Bakım Eldiveni 59,95 TL

• Katlanabilir Mama Kabı 69,95 TL

• Köpek Su Matarası 44,95 TL