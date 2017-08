Fındık alımında TMO devreye girmeli

SAKARYA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bakanımızdan şunu istirham ettik, Toprak Mahsulleri Ofisinin gerektiği zamanda devreye girmesi, fındık fiyatlarının istikrar bulması açısından fevkalade önemli dedik. Sayın Bakanımız da bunun sözünü verdi, 'Gerekmesi halinde veya şartlara göre muhakkak surette biz toprak mahsulleri ofisini devreye koyarız ve fındık alımı da yaparız' dedi. Tabi bu müjdeyi de fındık üreticilerimize vermiş olalım." dedi.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu’nu makamında ziyaret eden Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada bir iki haftadır bakanları gezerek hayırlı olsun dileklerini ilettiklerini söyledi.

Bayraktar, dün akşam da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile geç saatlere kadar tarımı masaya yatırdıklarını anlatarak, "Bütün bürokratlar ile birlikte toplantı yaptık. Tabi oradan bu bölgeyi de ilgilendiren iki konu özellikle gündemimizdeydi. Bunlardan bir tanesi mısır hasadı Çukurova'da başladı. Orada üreticilerimizin TMO'nun alım yapması beklentisi var. Fiyatları da vermek suretiyle onu talep ettik. TMO ona hazırlanıyor. Öbür önemli bir konumuzda fındık, tabi fındıkta fevkalade spekülasyon yapıldığını da biliyoruz. Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odalarımız, çiftçimizin alın terinin değerlendirilmesi için büyük mücadele veriyor. Fakat buna karşılık da bazı lobiler de fındık fiyatının aşağıya çekmeye çalışıyor. Bu mücadele devam ediyor ziraat odaları ile bu çıkar grupları arasında. Bakanımızdan şunu istirham ettik, toprak mahsulleri ofisinin gerektiği zamanda devreye girmesi, fındık fiyatlarının istikrar bulması açısından fevkalade önemli dedik. Sayın Bakanımız da bunun sözünü verdi, 'Gerekmesi halinde veya şartlara göre muhakkak surette biz toprak mahsulleri ofisini devreye koyarız ve fındık alımı da yaparız.' dedi. Tabi bu müjdeyi de fındık üreticilerimize vermiş olalım. İnşallah makul fiyattan alım yapılır, bu sene rekoltemiz biraz yüksek görülüyor." şeklinde konuştu.

Bayraktar, olumlu geçen toplantıda ayrıca hayvancılık ve diğer destekleme konularının da ele alındığını belirtti.

- "Dünya gıda güvencesi tehditle karşılaşacak"

Gıda sektörünün dünyadan önem kazandığını vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi:

"Ben şuna inanıyorum, 20 sene sonra eğer bu şekilde giderse ve iklim değişiklikleri de dünyada tarım sektörü ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Dünya gıda güvencesini sağlama noktasında bir tehditle karşı karşıya kalacak. Bir takım problemler yaşayacağız bu noktada. Onun için şimdiden biz tedbirlerimizi almamız gerekiyor ve projeksiyonlarımızı da buna göre yapmamız gerekiyor ki biz sadece ülkemizin değil, hedefimiz bölgenin gıda güvencesi olup, bu bölgeyi doyurmak. Zaten bütün çalışmalarımız bununla alakalı. İnşallah başarılı olacağız.

- "Bazı çiftçilerimiz kuraktan etkilendi"

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı İç Anadolu Bölgesindeki üreticilerin kuraklıktan mağdur olduğuna değinen Bayraktar, "Onun için Türkiye’de sulama yatırımlarının bir an önce bitirilmesi çok önemli. Türkiye'de henüz 2,2 milyon hektar araziyi sulayamıyoruz. Sulama barajlarının bir an önce bitirilmesi sulama kanalları ile alakalı çok önemli. Arazilerin parçalanmasının önlenmesi, tapulaştırma ve sulama çok önemli yapısal sorunlarımız. Bu manada hükümetten sorunların çözümünü sürekli talep ediyoruz. Sulama yatırımları Türkiye’nin her tarafında devam ediyor." ifadesini kullandı.

Gelişen ülkelerde tüketim alışkanlıklarının değişmeye başladığına işaret eden Bayraktar, gelir seviyesi arttıkça farklı taleplerin gelmeye başladığını, bunun için de üretimi arttırmanın gerekli olduğunu kaydetti.

Bir taraftan da Avrupa Birliği ve bazı ülkelerde bitkisel üretimden biyoyakıt da yapılmaya başlandığını dile getiren Bayraktar, şöyle devam etti:

"O da ayrı bir talep yaratıyor. Dünya nüfusu artıyor o ayrı bir talep yaratıyor. Bir taraftan da kuraklık arzı yavaşlatıyor. O da arz talep dengesini talep lehinde bozuyor. Dolayısıyla bütün bunlar gelecekte gıda güvencesi noktasında dünyanın problemle karşı karşıya kalacağını gösteriyor. Biz tedbirlerimizi, yapısal sorunlar başta olmak üzere şimdiden almamız gerekiyor."

Sakarya Valisi Balkanlıoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kent için ziraatın taşıdığı önemin son derece aşikar olduğunu, ilin geçim kaynağının neredeyse yüzde 40'ının tarımdan sağlandığını bildirdi.

Konuşmaların ardından Vali Balkanlıoğlu, Bayraktar’a hediye takdim etti.