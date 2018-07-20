Fındık Araştırma Enstitüsünden erken hasat uyarısı

GİRESUN (AA) - Fındık Araştırma Enstitüsü (FAE) Müdürü Aysun Akar, üreticilere, fındıkta yüksek meyve kalitesi ve randıman için hasadın zamanında yapılması uyarısında bulundu.

Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındık çeşitlerinin hepsinin aynı anda hasat olgunluğuna erişmediğini söyledi.

Bazı çeşitlerin erken, bazı çeşitlerin daha geç olgunlaştığını belirten Akar, "Çeşitlerin ayrı ayrı ve her çeşidin hasat olgunluğuna geldiğinde toplanması en uygunu olsa da fındık bahçelerinin karışık çeşitlerden kurulu olması bahçedeki hakim fındık çeşidi olgunlaştığında hasadın yapılmasını zorunlu kılıyor." dedi.

Akar, fındık üreticilerinin belirlenen hasat tarihlerine uymasının fındığın randımanı ve kalitesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Erken hasat sonucunda özellikle buruşuk iç oranı artmaktadır ki randımanı doğrudan etkiler, beyazlatma oranı azalır ki bu da ihraç edilen ürünü etkiler. Beyazlatma oranı fındık ticaretinde en önemli kalite özelliklerinden biridir." diye konuştu.

Erken hasadın birçok olumsuz etkisi bulunduğunu dile getiren Akar, şunları kaydetti:

"Hasat olgunluğuna ulaşmadan toplanan fındıkların, kurutulduktan sonra dıştaki sert meyve kabuğunun rengi donuk olacaktır. Erken hasat fındıkta ham yağ oranını ve protein oranını olumsuz yönde etkiler, göbek boşluğu büyür, depolama süresi kısalır. Geç yapılan hasatta ise yere dökülen ve yerde uzun süre kalan kabuğu zedelenmiş fındıklarda çürüme ve küflenme görülür. Bunun sonucunda da ihracatta önemli bir kriter olan aflatoksin miktarı artar."

Fındığın en önemli tarımsal ihraç ürünlerinden biri olduğuna işaret eden Akar, milli ekonomiye sağladığı katkı düşünüldüğünde kaliteli ve randımanı yüksek ürün elde etmenin çok önemli olduğunu söyledi.