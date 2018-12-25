Fırıncılar için ayrıcalıklar dünyası: “Fırıncı Kazansın” Maya sektörünün global referans noktası Lesaffre, bir ilke imza atarak “Fırıncı Kazansın” isimli Sadakat Programı ile Türkiye’deki tüm fırıncıları tek çatı altında topluyor. Üyeleri için adeta bir ayrıcalıklar dünyası yaratan mobil uygulama ile fırıncılar mesleklerinde kendilerini geliştirme fırsatını yakalarken, bir yandan da eğlenceli içeriklere erişip, puan toplayarak hediyeler kazanıyorlar. Fırıncı Kazansın’ın ilk hediyesi ise uygulamanın lansmanı için düzenlenecek olan çekiliş kampanyası kapsamında verilecek 10 adet Samsung Galaxy S9+ akıllı telefon.

Dünya üzerinde 5 kıtaya yayılmış üretim tesisleri ve Türkiye’de üretilen Özmaya, Lesafmaya gibi kaliteli markalarıyla maya endüstrisinde global referans noktası olan Lesaffre, Fırıncı Kazansın adını verdiği Sadakat Programı ile gün geçtikçe modernleşen ve gelişen fırıncılık mesleğine destek veriyor. Lesaffre, maya sektöründeki 165 yıllık deneyimini paylaşmak için yenilikçi bir yaklaşımla geliştirdiği Fırıncı Kazansın mobil uygulaması ile Türkiye'de tüm fırıncıları tek bir çatı altında topluyor.

Fırıncı Kazansın uygulamasını mobil cihazlarına indirerek kendilerine sunulan pek çok ayrıcalıktan faydalanan fırıncılar, yaratıcı tarifler, ilgi çekici makaleler, fırıncılığın püf noktalarına ilişkin bilgilere erişirken, bir yandan da eğlenceli içeriklerle günün yorgunluğunu atabiliyorlar.



Puanlarla gelen hediyeler

Fırıncı Kazansın’da puan toplamak ve hediye kazanmak çok kolay. Fırıncılar hem satın aldıkları Özmaya, Lesafmaya, Livendo, Inventis, Pulso, Baker’s Bonus ve Kastalia ürünlerinin üzerindeki karekodu okutarak, hem de eğlenceli videoları izleyerek ya da anketleri cevaplayarak puan toplayabiliyorlar. Toplanan puanlar elektronik eşyalardan hediye çeklerine geniş seçenekler sunan hediye kataloğundan hediyeye çevrilebiliyor. Program detaylarına www.firincikazansin.com websitesinden ulaşılabilir.



Samsung Galaxy S9 kampanyası

Fırıncı Kazansın Sadakat Programı lansmanına özel düzenlenen çekiliş kampanyasında Fırıncı Kazansın mobil uygulamasını cep telefonlarına indirerek üye olan 10 şanslı fırıncı, 128 GB’lik Samsung Galaxy S9+ kazanmaya hak kazanıyor. Mobil uygulama hem AppStore hem de PlayStore’dan indirilebiliyor.



Amaç fırıncılara yeni fırsatlar sunmak

Fırıncı Kazansın Sadakat Programı’na ilişkin görüşlerini açıklayan Lesaffre Türkiye Genel Müdürü Ünsal Yamaner, bu uygulamayla Türkiye’de fırıncılarla geçen 26 yıllık birlikteliği ödüllendirmeyi ve taçlandırmayı amaçladıklarını söyledi. Yamaner, “Lesaffre olarak fırıncılığın nasıl emek yoğun bir meslek olduğunun, fırıncıların büyük özveri ve aşkla işlerini icra ettiklerinin farkındayız. Fırıncılık gerçekten de bir gönül işi… 165 yıllık geçmişimizde daima fırıncılarla omuz omuza olduk; tüm ihtiyaçlarını yakinen izledik. İşte bu nedenle sadece fırıncılara özel, onlara birçok ayrıcalık tanıyacak bir uygulama geliştirmek istedik. Ekmekçilik konusundaki deneyimlerimizi onlarla paylaşarak, birlikte büyümeye devam etmek için yenilikçi bir adım attık. Fırıncı Kazansın Sadakat Programı bu vizyonla doğdu” dedi.

