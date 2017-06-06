Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape KELEBEK TUZLA Adnan Tekçe Spor Toto 3. Lig
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
İSO 500'e 69 yeni şirket girdi
İSO 500'e 69 yeni şirket...
Yeni ürünlerini tanıttı
Yeni ürünlerini tanıttı

Fitch Ratings'ten Katar açıklaması

Fitch Ratings, "Krizin, Katar'ın 'AA' seviyesinde olan kredi notu ve 'durağan' görünümüne ani bir etkisi olmayacak. Krizin devam etmesi durumunda, Katar ekonomik ve finansal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşabilir." dedi.

Fitch Ratings'ten Katar açıklaması

NEW YORK (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin Katar'ın kredi notu ve görünümüne ani bir etkisinin olmayacağını duyurdu.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, bazı Arap ülkelerinin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.
Krizin, Katar'ın "AA" seviyesinde olan kredi notuna ve "durağan" görünümüne ani bir etkisinin olmayacağının belirtildiği açıklamada, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın ekonomik ile finansal açıdan ciddi sorunlarla karşılaşabileceğine dikkat çekildi.
Açıklamada, söz konusu sorunların krizin süresine ve kapsamına bağlı bulunduğunun altı çizilirken, Katar'ın geniş yabancı varlıkları sayesinde ülkedeki geçici makro ekonomik endişelerin kontrol altında tutulmasının mümkün olduğu bildirildi.
Katar'ın Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) olan doğalgaz ihracatının etkilenmediği ifade edilirken, uluslararası sevkiyat güzergahları ile ülkenin doğalgaz ihracını da yönlendirebileceği bilgisine yer verildi.
Öte yandan, Katar'ın sınırlarının ve ithalat güzergahlarının kapatılması halinde ülkede enflasyonun yükselebileceği ve altyapı projelerinin tamamlanmasının gecikebileceği vurgulanırken, turizm ve ticaret sektörlerinin de olumsuz etkilenebileceği uyarısında bulunuldu.
Katar ekonomisindeki algının zayıflaması durumunda da bunun ülkedeki perakende ve gayrimenkul sektörlerini de vurabileceğine işaret edildi.
Fitch Ratings, krizin devam etmesi durumunda Katar'ın dış ve mali borçlarına odaklanarak ülke hakkında yeniden değerlendirmede bulunulanacağını bildirdi.
Muhabir: Övünç Kutlu

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Kredi NotuKatarFitch RatingsEkonomi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5