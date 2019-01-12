GAZİANTEP'TE BASIN ÇIKARMASI!

GGC Başkanı İbrahım Ay, basın mesleğini icra edenlerin günün her saatinde, fedakarca ve özveriyle görev yaptığını anlattı. Gazetecilerin yılda bir kez de olsa aileleriyle güzel bir gece yaşamasına katkı sağlamış olmaktan dolayı da ayrıca mutlu olduklarını açıkladı.



Geleneksel Basın Ödülleri’nin sahiplerini bulacağı geceye; Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, Fox TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, NTV Ana Haber Spikeri Seda Öğretir, TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan, Radyo ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy ile Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu gibi önemli isimler katılacak.