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Gazipaşa-Alanya’da dış hat uçuşları başladı

Gazipaşa-Alanya Havalimanı seyahat kısıtlarının kalkmasının ardından ilk tarifeli dış hat uçuşunu karşıladı. İç hat uçuşları Haziran ayından bu yana başarıyla sürüyor.

Gazipaşa-Alanya’da dış hat uçuşları başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen Gazipaşa-Alanya Havalimanı’nda pandemi nedeniyle verilen aranın ardından dış hat uçuşları başladı. Bu sabah Finlandiya’nın başkenti Helsinki’den 166 yolcuyla gelen FinnAir uçağı su takıyla karşılandı.


TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül “Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Haziran başında seyahat yasaklarının kalkmasıyla birlikte iç hat uçuşlarına hizmet vermeye başladık. Paydaşlarımızla birlikte uyguladığımız kapsamlı önlemler sayesinde bugüne kadar sorunsuz bir operasyon yürüttük. Bugün de dış hatlarda ilk uçuşumuzu karşıladık. Bu süreçte birlikte hazırlandığımız Ulaştırma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, DHMİ, SHGM başta olmak üzere havayollarımıza, yerel yönetim ve STK’larla tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde dış hat uçuşlarımızın artarak sürmesini ve dünyanın her yerinden misafirlerimizi karşılamayı umuyoruz” dedi.

FinnAir yaz sezonu boyunca ilk etapta Gazipaşa ile Helsinki arasında karşılıklı haftada bir sefer düzenleyecek. Gazipaşa-Alanya Havalimanı 10 Ağustos’ta da Rusya’dan bu sezon gelecek ilk yolcuları karşılamaya hazırlanıyor.

Havalimanında SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri ve Sertifikasyonu Genelgesi’ne uygun olarak, yolcuların ve havalimanı çalışanlarının terminal genelinde fiziksel mesafelerini korumalarına yardımcı olmak üzere yönlendirmeler ve işaretlemeler yapıldı.

TAV Havalimanları hakkında

Dünyanın önde gelen havalimanı işletmecileri arasında yer alan TAV Havalimanları, Türkiye’de Antalya, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Milas Bodrum ve Gazipaşa Alanya havalimanlarını işletiyor. TAV yurtdışında ise Gürcistan’ın Tiflis ve Batum, Tunus’un Monastır ve Enfidha-Hammamet, Makedonya’nın Üsküp ile Ohrid, Suudi Arabistan’ın Medine ve Hırvatistan’ın Zagreb Havalimanı’nda faaliyet gösteriyor. Holding, duty free, yiyecek-içecek hizmetleri, yer hizmetleri, bilişim, güvenlik ve işletme hizmetleri gibi havalimanı operasyonunun diğer alanlarında da faaliyet gösteriyor. Bu çerçevede TAV Havalimanları, Letonya’nın Riga Havalimanı’nda da duty free, yiyecek içecek ve diğer ticari alanların işletmesini gerçekleştiriyor. Şirket 2019’da iştirakleriyle birlikte yaklaşık 600 bin uçak seferine ve 89 milyon yolcuya hizmet sundu.

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