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Gazprom, Ukrayna lehine verilen tahkim kararına itiraz

- Rus enerji şirketi Gazprom, Ukraynalı Naftogaz şirketi lehine alınan tahkim kararı için temyize gitti

Gazprom, Ukrayna lehine verilen tahkim kararına itiraz
MOSKOVA (AA) – Rus enerji şirketi Gazprom’un, Ukraynalı doğalgaz şirketi Naftogaz lehine verilen tahkim kararının iptali için Svea Temyiz Mahkemesine başvuruda bulunduğu bildirildi.
Gazprom’dan yapılan açıklamada, Naftogaz ile yaşanan doğalgaz anlaşmazlığı nedeniyle, mart ayında merkezi Stockholm'de bulunan Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından Ukraynalı şirket lehine verilen karara itiraz edildiği belirtildi.
İtiraz başvurusunun, Svea Temyiz Mahkemesine yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından verilen karar incelendiğinde, kararın, tahkim yetkilileri dışında şahıslar tarafından yazıldığı tespit edilmiştir. Mahkeme tarafından verilen kararın, bizzat tahkim yetkilileri tarafından alınmış olması, anlaşmazlığın tarafları için büyük önem arz etmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, bir süre önce verdiği kararda, Gazprom ve Naftogaz arasındaki davayı Ukraynalı şirket lehine sonuçlandırmıştı. Gazprom'un Ukrayna'ya doğalgaz sevkiyatıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmediğine hükmeden mahkeme, Gazprom'un Naftogaz'a 2,56 milyar dolar ödeme yapması yönünde karar vermişti.
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Anahtar Kelimeler:
GazpromNaftogazRusyaUkrayna
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