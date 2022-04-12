Gençlerin zevkine göre yaptılar

Doğtaş imzalı Sky genç odası, yalın, modern ve işlevsel tasarımıyla gençlerin zevkine ve konfor arayışına kusursuz karşılık veriyor. Sky genç odası; antik meşe, lake beyaz ve turkuazı buluşturan ferah tasarımıyla dinamik bir görünüm vadediyor. Sportif çizgilere ve modern bir ruha sahip olan Sky genç odası, simetrik ve keskin formlarıyla aktif bir dünyanın ip uçlarını veriyor.

Ferah bir atmosfer, ahenkli tasarım

Sky genç odası takımında beyaz ve turkuazın eşsiz uyumu dikkat çekerken, beyaz ağırlıklı tasarımı tamamlayan turkuaz rengi komodin ve şifonyer panelleri, ferah bir atmosfer sunuyor. Verniksiz, antik meşe detayların beyaz-turkuaz ikilisiyle yakaladığı güçlü ahengi, oval hatlı, beyaz deri karyola başlığındaki turkuaz düğmeler ve dolapların turkuaz kulpları tamamlıyor.

Sky genç odası, ihtiyaca göre farklı ölçülerde başlıklı karyolalar ve 2’li ya da 3’lü gardırop modelleriyle şekillendirmek mümkün. Genç odalarının olmazsa olmazları, komodin, şifonyer, kitaplık ve çalışma masasıyla tamamlanan koleksiyon, gençlerin kalbine girmeye şimdiden aday.