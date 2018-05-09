GES yatırımcısı Ünal'dan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan'a ziyaret Türkiye’nin lider güneş paneli üreticisi CW Enerji tarafından, fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali kurulan Ömer Ünal Soğuk Hava Deposu sahibi Ömer Ünal, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’a, kendilerini çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynak ile tanıştırdıkları için teşekkürde bulundu.

Güneş enerjisi sektörünün lider güneş paneli üreticisi CW Enerji tarafından 2014 yılında, 310 kWp gücünde Antalya ili Elmalı ilçesinde Ömer Ünal Soğuk Hava Deposunun çatısına kurulumu gerçekleştirilen çatı tipi güneş enerjisi santralinin (GES) sahibi Ömer Ünal, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ı ziyaret etti. Ömer Ünal, kendilerini çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynak ile tanıştırdıkları için CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’a teşekkür etti.



2014 yılı Mayıs ayında Antalya ili Elmalı ilçesinde bulunan Ömer Ünal Soğuk Hava Deposu çatısına CW Enerji tarafından kurulumu gerçekleştirilen 310 kWp gücündeki On-Grid çatı tipi güneş enerjisi santrali, yüzde 93 performans ile elektrik üretmeye devam ediyor. CW ENERJİ/CWT250-60P modelli 1040 adet güneş enerji paneli ve ABB, TRIO 27,6-TL-OUTD-S2X-405 marka modelli 11 adet invertör kullanılan 310 kWp gücünde çatı tipi GES’in 2014 yılında geçici kabulü yapılmış, projede CW Enerji yüklenici firma olarak, projelendirme, mühendislik, panel tedariki ve EPC(uygulama) gerçekleştirmiştir. 2014 yılının ilk çeyreğinde tamamlanan 310 kWp gücündeki çatı GES projesi, Türkiye’de 2014 yılı içerisinde yapılan ilk çatı tipi güneş enerjisi santrali olma özelliğini de taşıyor.



4 yıldır fabrikasının çatısında bulunan güneş panellerinden, fabrikasının elektriğinin yaklaşık yüzde 40’ını karşılayan Ömer Ünal Soğuk Hava Deposu sahibi Ömer Ünal, CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan’ı firmasında ziyaret ederek, kendilerini çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynak ile tanıştırdıkları için teşekkür etti.



300 Megawattın üstünde güneş enerjisi projesi devrede



Ömer Ünal’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan ise 2010 yılında kurulan firmalarının bu güne kadar Türkiye’de 300 MW’ın (megawatt) üzerinde güneş enerjisi santrali projesi devreye aldığını hatırlattı. Tarık Sarvan, “Bugüne kadar tamamlamış olduğumuz bir tane güneş enerjisi santrali projemizde sorun yaşamadık. Hepsi sorunsuz elektrik üretimine devam ediyor. Ülke olarak güneş enerjisi potansiyelimiz toplam elektrik enerjisi ihtiyacımızın tamamından kat ve kat daha fazlasını tek başına karşılayabilecek kadar büyük. Biz de CW Enerji olarak yaptığımız ciddi yatırım hamleleriyle fotovoltaik sektörünü Türkiye’de daha da yaygınlaştırmak, bu potansiyeli ortaya çıkarmaya devam etmek istiyoruz.” dedi.