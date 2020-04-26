Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Mahmut Gültekin’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mahmut Gültekin’in ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

Mahmut Gültekin’in cenazesi 27 Nisan 2020 Pazartesi günü öğle namazının ardından Kozlu Gasilhanesi’nden alınarak Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

MAHMUT GÜLTEKİN KİMDİR?

1936 yılında İstanbul’da doğdu. Mesleğe 1958 yılında Türkiye Birlik Gazetesi’nde musahhih olarak başladı. Tercüman Gazetesi’nde uzun yıllar görev aldı ve bu gazeteden emekli oldu. Mahmut Gültekin evli ve iki çocuk sahibiydi