Güvenilir Ürün Platformu patentin adresini arıyor

Adres Patent ve Güvenilir Ürün Platformu önemli bir toplantıya imza atıyor. Yerli ve milli üretimin öneminin sürekli artmasıyla gündeme gelen patent ve teknoloji kullanımı, önemli konuşmacıların bilgi ve deneyimlerini paylaşacağı sanayi sohbetine dönüşecek.

Güvenilir Ürün Platformu yine önemli bir etkinliğe imza atıyor. Virüs krizinin patlak vermesi ile yerli ve milli üretimin daha çok konuşulduğu bu günlerde tüm paydaşları bir araya getiren ortak akıl toplantıları düzenleyen Güvenilir Ürün Platformu, bu sefer sanayide patent ve teknoloji kullanımını masaya yatırıyor.

Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde online gerçekleşecek toplantıda ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Ümit Ünal, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe, HASİAD Başkanı Hüseyin Bozdağ, Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yüksel ve Patent Hareketi Başkanı Ali ÇAVUŞOĞLU konuşmacı olarak yer alacak.

Sanayiciler, basın mensupları, yönlendirici toplum önderleri, akademisyenler ve STK’ların sorularının yanıtlanacağı toplantı, 1 Temmuz Çarşamba saat 14:00 de başlayacak ve zoom ve youtube üzerinden canlı gerçekleşecek. Toplantıya link talepleriniz için elif.aslamaci2@gmail.com adresi ile irtibata geçebilirsiniz.