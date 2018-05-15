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Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı

- Rifat Hisarcıklıoğlu, geçerli oyların tamamını alarak beşinci kez TOBB Başkanı oldu

Hisarcıklıoğlu yeniden TOBB Başkanı
ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanlığına yeniden Rifat Hisarcıklıoğlu seçildi.

Hisarcıklıoğlu, Birliğin TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'ndeki 74. Genel Kurulu'nda yapılan seçimde, geçerli oyların tamamını alarak 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.
TOBB Başkanlığına ilk kez 16 Haziran 2001'de seçilen Hisarcıklıoğlu, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

"Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Davut Çetin (Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Oğuzhan Ata Sadıkoğlu (Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı), Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı), Mahmut Özgener (İzmir Ticaret Odası Başkanı), Öztürk Oran (İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı), Ayhan Zeytinoğlu (Kocaeli Sanayi Odası Başkanı), Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı), Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı), Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı), Özer Matlı (Bursa Ticaret Borsası Başkanı), Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı), Tamer Kıran (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Başkanı)."
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