İki başkan çocuklar için kulaç açtı

Avrupa ve Anadolu yakalarının öne çıkan belediyeleri Şişli ve Kadıköy’ün belediye başkanları H. Hayri İnönü ve Aykurt Nuhoğlu, Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Koruncuk Vakfı yararına kulaç attılar. Çocukların geleceğine katkı sağlamak için “İki Başkan Yüzüyor, Çocuklar Sevgiyle Büyüyor” isimli bir kampanya başlattı. Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü yarışı 1 saat 18 dakika 11 saniyede tamamlarken, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu da yarışı 1 saat 16 dakika 55 saniyede tamamladı.



Kampanya kapsamında bağışlar 5 Ağustos Pazar gününe kadar Adım Adım Platformu üzerinden gerçekleştirilebilecek. Adım Adım Platformu’nda Hayri İnönü ve Aykurt Nuhoğlu için açılan kampanya sayfaları üzerinden yapılan bağışlar korunma ihtiyacındaki çocukları sevgi ve güvenle büyüterek topluma kazandırmak için çalışmalar yapan Koruncuk Vakfı’na katkı sağlayacak.



Bugüne kadar pek çok kez katıldığı yüzme yarışında bu kez çocukları korumak için farkındalık yaratmak ve geleceklerine katkıda bulunma hedefiyle yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Şişli Belediye Başkanı H. Hayri İnönü şunları söyledi:



“Çocuklar için Şişli Belediyesi çatısı altında pek çok çalışma yürütüyoruz; onların da eşit haklara sahip bireyler olmaları ve her anlamda sağlıklı gelişmeleri için çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Sunduğumuz yaz okulları, kreşler, Çocuk Meclisi ve Bilim Evi gibi imkanların yanı sıra “Çocuk Anlatır, Sen Dinle! İstismarı Önle!” kampanyamızla da çocukların istismara karşı korunması için bir seferberlik yürütüyoruz. Ancak bu alanda atılan kurumsal adımların yanı sıra bireysel olarak verilecek her destek de büyük önem taşıyor. Bu kapsamda bu yıl yüzme yarışına katılarak bir aile geleneğini sürdürürken aynı zamanda çocukların geleceğine de katkı sağlamak istedim. Daha önce pek çok kez katıldığım Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Sayın Aykurt Nuhoğlu ile birlikte yüzerek, fiziksel, ruhsal ve zihinsel açıdan sağlıklı çocukların yetişmesine destek olmayı hedefledik. En ufak bir katkımız olduysa, bundan büyük mutluluk duyarız.”



Kadıköy Belediyesi’nin çocukların gelecekte mutlu ve üretken bireyler olması yönünde politikalar ürettiklerini belirten Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ise şunları söyledi:



“Çocuklar bizim geleceğimiz. Biz eğer hayal kuran, düşünen, sorgulayan, geleceğe pozitif bir şekilde yürüyen yeni nesiller yetiştirebilirsek, o zaman dünyayla yarışabilen güçlü Türkiye’yi yaratabiliriz. Bizim yapmamız gereken şey çocuklarımızın çok iyi eğitim alabilmesini sağlamak. Çocuklar kendilerini geliştirebilirlerse güçlü, kendilerine güvenen bireyler haline gelebilirler. Kadıköy Belediyesi olarak çocukları öncelik alarak pek çok proje yürütüyoruz. Risk altındaki çocuklarımızı korumak ve onlara yönelik gerçekçi politikalar üretmek için ‘Risk Altındaki Çocuk Çalıştayı’nı düzenledik. Emniyetten Bakanlığa, sağlıktan milli eğitime kadar birçok kurumun paydaş olduğu çalıştayda çözüm yolları aradık. İlk kez sadece çocuklar için, çocuk bakış açısı ile tasarlanmış bir kültür merkezi olan Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi’ni açtık. Çocuk Sanat Merkezi’mizde her yıl üç binin üzerinde çocuk sanata dair eğitim alıyor. Ayrıca etüt merkezlerimizden yılda binlerce çocuğumuz faydalanıyor. Sadece çocuklara özel festivaller düzenliyoruz. Uzmanların özenle seçtiği oyunlardan oluşan Çocuk Tiyatro Festivali’ni düzenliyoruz. Sadece çocukların değil büyüklerin de yararlandığı ‘Karikatür Evi’ni açtık, çocuklarımız mizahla büyüsün, eleştirel bakış açısı kazansın diye. Kadınların akıllarının çocuklarında kalmamasını, özgürleşmesini sağlamak amacıyla çocuk yuvalarımızın sayısını iki kat arttırdık. Bu okulların arasında yer alan Bahriye Üçok Ekolojik Çocuk Yuvası en iyi tasarlanan okullar arasına girerek eğitim kurumları arasında dünyada ilk ona girdi. Aslında her şey çocuklarımızın güvenli ve mutlu bir ortamda büyümelerini sağlamak ve üretken, mutlu bireyler olmalarını sağlamak. Ben de Sayın Hayri İnönü ile birlikte yüzerek çocukların güvenle, sevgiyle ve eğitimle büyümesine katkı sağlamak ve farkındalık oluşturmak için Koruncuk Vakfı yararına yüzdüm.”