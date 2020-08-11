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İletişim dünyası FELİS ödülleri için yarışacak

Reklam ve pazarlama endüstrisinde etkili yaratıcılığın pazarlama çalışmalarındaki rolünü vurgulamak ve yaratıcı dünyaya katkı sağlayan ekiplerin başarılarını ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Felis Ödülleri için başvurular başladı. 15 yıldır sektörün en prestijli ödül töreni olan Felis, bu yıl da 16 Eylül tarihine kadar ajansların, reklamverenlerin ve bireysel katılımcıların başvurularını kabul edecek.

İletişim dünyası FELİS ödülleri için yarışacak

Reklam ve pazarlama sektöründeki gelişmelerin değerlendirildiği Felis Ödülleri, “Felis’i Gözüne mi Kestirdin?” sloganıyla 15. senesini kutluyor. 16 Eylül’e kadar başvuruların kabul edileceği Felis Ödülleri bu sene de yaratıcı dünyaya katkı sağlayacak.

Yaratıcılık ve etkililik kriterlerinin ön plana çıktığı; Açıkhava, Basın, Dijital, Entegre Kampanyalar, Film, Medya, Mobil, Radyo ve Sağlık İletişimi bölümleri bu sene de güncellemelerle ajans dünyasındaki katılımcılarını bekliyor. Ayrıca reklamverenlerin de başvuru yapabileceği Dönüştüren Pazarlama Etkisi, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Markalı İçerik ve Eğlence, PR, Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik ve Veri Kullanımı bölümleri de yeniden şekillenerek başvuruları kabul ediyor.

Markaların öne çıkan pazarlama çalışmaları yarışacak

15 ana bölümde sektördeki tüm disiplinlerden paydaşların başvurularını bekleyen Felis Ödülleri’nde bu yıl 15 Eylül 2019 – 16 Eylül 2020 dönemi içinde yayınlanmış / uygulanmış özgün çalışmalar yarışabilecek. Dönüştüren Pazarlama Etkisi Bölümü ise son 3 yıl içinde yapılan çalışmaların başvurularını alacak.

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FelisFelis ödülleri
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