Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor dünya Bursa Eto Doğu Anadolu Bölgesi
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
TGC Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri...
Yapı Fuarı açıldı
Yapı Fuarı açıldı
Yüzde 52 büyüdü
Yüzde 52 büyüdü
TOKİ'ye yoğun talep
TOKİ'ye yoğun talep

Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak

- Ilısu Barajı ve HES binasında 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi her biri 250 ton kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde gerçekleştirildi - DSİ Genel Müdürü Acu: - "Haziran ayında Allah nasip ederse suyu tutmaya başlayacağız. Birden yükseltmeden kademeli olarak kapakları indirip suyu tutmaya başlayacağız. Barajımız hızla elektrik üretmeye hazır hale geliyor"

Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak
BATMAN (AA) - Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyon projesi Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) binasında son aşama olan 6. ve son ünite rotor indirme işlemi gerçekleştirildi. Böylece Ilısu Barajı'nda haziranda su tutulacak.
Türkiye'nin, dolgu hacmi bakımından 2'nci, kurulu güç bakımından 4'üncü büyük barajı olan, Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı ve HES'in tamamlanması için yürütülen çalışmalarda 450 ton ağırlığında ve 8 bin 150 milimetre çapındaki 6. ve son ünite rotor indirme işlemi her biri 250 ton kapasiteli 2 ana vinç yardımıyla başarılı şekilde yapıldı.
Birleştirme işlemi 2 ayda tamamlanan 6. rotor, yaklaşık 1,5 saat süren işlemin ardından 4,5 ayda hazırlanan stator çukuruna indirildi.

- "2 Haziran'da su tutulmaya başlanacak"

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son rotor indirme işleminin tamamlandığı barajda çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.
"Şantiye görevlisi arkadaşlarla toplantılarımızı yaparak haziran ayında suyu tutacak şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Haziran ayında Allah nasip ederse suyu tutmaya başlayacağız. Birden yükseltmeden kademeli olarak kapakları indirip suyu tutmaya başlayacağız." diyen Acu, Ilısu Barajı HES'te son rotoru indirmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Acu, "Bugün Ilısu Barajımızda 450 tonluk son ünitemize 6. rotoru indirdik. Elektrik, elektronik aksam bakımından çok önemli bir aşama. Geldiğimiz noktada barajımız hızla elektrik üretmeye hazır hale geliyor. Proje bir bütün. Bu kapsamda barajımız, mekanik aksamlar bitiyor, şalt sahamız bitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim sistemine katkısı için yapılan ihaleler var onlar devam ediyor. " ifadelerini kullandı.

- 2 ay içinde enerji üretir hale gelecek
DSİ Genel Müdürlüğü Barajlar ve HES Dairesi Başkan Yardımcısı Ahmet Çetinkaya da çok hassas bir çalışma ile rotor indirme işleminin gerçekleştirildiğini söyledi.
Çetinkaya, indirilen rotorun 450 ton ağırlığında olduğuna, stator ile arasında 2 santimetre boşluk olduğundan çok hassas bir çalışma yapıldığına işaret ederek, "2 ay içinde her şey tamamlanarak santralimiz işletmeye hazır hale gelecek ve böylesine büyük bir eseri Türkiye Cumhuriyeti'ne kazandırmış olacağız." diye konuştu.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BatmanDevlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Murat AcuHesIlısu BarajıRotor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5