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İstanbul Havalimanı açıldı, Sabiha Gökçen’in yolcu sayısı arttı

Sabiha Gökçen Havalimanı, son dört günde 403 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

İstanbul Havalimanı açıldı, Sabiha Gökçen’in yolcu sayısı arttı
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Sabiha Gökçen Havalimanı, son dört günde 403 bin yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Havalimanı'nın kapanmasının ardından yolcu trafiğinde artış yaşanan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 12-13-14-15 Nisan tarihleri arasında toplam 403 bin 714 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

Bu dönemde toplam 2 bin 500 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi. 12-15 Nisan tarihleri arasında Sabiha Gökçen’de zamanında kalkış oranı ise ortalama yüzde 87 olarak açıklandı.

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İGASAWSabiha Gökçenİstanbul Havalimanı
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