İstanbul kışa hazır

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, kış aylarının sorunsuz geçirilmesi ve şehir hayatının normal seyrinde devam etmesi için hazırlıklar tamamlandı. Bu kapsamda, meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda da AKOM'da alarm düzeyine geçildi. Ekipler, gece yarısından sonra ana arterler ve bağlantı yollarında tedbirlerini aldı. İlçe belediye başkanlıkları da bilgilendirildi.



145 bıçaklı traktör köylerin hizmetine verilecek

Belediye tarafından, bin 345 araç ve iş makinesi ile 7 bin personelle kışla mücadele çalışması yapılacak. İstanbul'da 7 bin 373 kilometrelik güzergahta 363 müdahale noktasıyla olumsuzluklara karşı ekipler hazır bekletiliyor.



Köy yolları için ise kar kürüme bıçağı takılmış 145 traktör hazır bekletiliyor. Ayrıca, 6 "Kar kaplanı" otoyollar ve gerektiğinde havalimanları için çalışmalara katkı verecek.



Kentte 43 noktaya BEUS kuruldu

Kışla mücadele kapsamında 43 kritik noktaya Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) kuruldu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları için 13 BEUS ve trafik kontrol kameraları kullanıma hazır hale getirildi, ek önlemler de alındı.



Çalışmalar AKOM'dan yürütülüyor

Bu arada, İBB'ye bağlı birimler, kentte etkili olması beklenen kış şartları nedeniyle AKOM'da çalışmalarına başladı.



Kışla mücadele çalışmaları AKOM'dan koordine edilecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar kürüme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile buradan izlenecek ve gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek. Ayrıca, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı ve çekici, muhtemel yolda kalmalar ve kazalara karşı hazır bekletilecek.