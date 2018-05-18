İSTİB Onursal Başkanı Basmacı hayatını kaybetti - İstanbul Ticaret Borsası Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı vefat etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Onursal Başkanı Nejat Ekrem Basmacı hayatını kaybetti.

İSTİB'in internet sitesinde yapılan açıklamada, aynı zamanda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu eski Üyesi ve Ticaret Borsaları Konseyi eski Başkanı olan Nejat Ekrem Basmacı'nın vefat ettiği belirtildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Basmacı'nın vefatından büyük üzüntü duyduğunu ifade etti.

Basmacı'nın vefatının İSTİB ve tüm iş alemini yasa boğduğunu aktaran Kopuz, "Seçildiği 1958 yılından 2009 yılına kadar, 52 yıl boyunca yönetim kurulu başkanlığı görevini başarı ile ifa eden Nejat Ekrem Basmacı'ya Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

Vefat nedeniyle mesaj yayımlayan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Türk iş dünyası adına İSTİB ve TOBB'da önemli çalışmalar yapan Basmacı'nın ölümünden derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, Basmacı'ya Allah’tan rahmet, yakınları, ailesi ve TOBB camiasına başsağlığı diledi.

Basmacı'nın cenazesinin 20 Mayıs Pazar günü öğle namazına müteakiben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacağı ve Karacaahmet Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.