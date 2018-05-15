İTO Başkanı'ndan katliama tepki - İTO Başkanı Avdagiç: - "Bu büyük katliam karşısında suskun kalmak, insanı insan yapan tüm değerleri hiçe saymaktır" - "İş dünyamızı ve İstanbul Ticaret Oda'mızın 400 bin üyesini cuma günü Yenikapı'da bu insanlık suçunu lanetlemeye çağırıyorum"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam karşısında suskun kalmanın, insanı insan yapan tüm değerleri hiçe saymak olacağını belirterek, iş dünyasını ve İTO'nun 400 bin üyesine cuma günü Yenikapı'da bu insanlık suçunu lanetleme çağrısında bulundu.

Avdagiç, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, Türk iş dünyası olarak en şiddetli şekilde kınadıklarını bildirdi.

Masumlara sıkılan kurşunların, insanlığın vicdanına saplandığını belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"İsrail bu katliamı sadece Müslümanlar üzerinde değil, üç dinin kardeşliğine yapmıştır. Çünkü Kudüs, tarih boyunca üç dinin kardeşliğinin ve dünya barışının anahtarı olmuştur. Neticede katledilen dünya barışı olmuştur. Bu katliam insanlık tarihine en büyük insanlık suçu olarak geçecektir. Bugün, bu büyük katliam karşısında suskun kalmak, aynı zamanda insanı insan yapan tüm değerleri hiçe saymaktır. O nedenle biz milletçe suskun kalmıyoruz, mazlumun yanında duruyoruz. Haklının ve haklı bir davanın tarafındayız. Filistinli kardeşlerimizle güçlü bir dayanışma içindeyiz. Bölgedeki barış ve huzur umutlarının üzerine atılan bu ateşi söndürmek hepimizin görevidir. Tüm ülkeler küresel ölçekte aklıselime sahip çıkarak 'artık yeter' demeli. Cenabıhak, Gazze'deki bu katliamda hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Yaralılara acil şifa diliyorum.

İş dünyamızı ve İstanbul Ticaret Oda'mızın 400 bin üyesini cuma günü Yenikapı'da bu insanlık suçunu lanetlemeye çağırıyorum."