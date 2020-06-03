İzmir Adnan Menderes’te uçuşlar başladı

TAV Havalimanları tarafından işletilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iki aylık aranın ardından başlayan tarifeli iç hat uçuşları sorunsuz şekilde devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla, Türk Hava Yolları, Pegasus ve Sunexpress İzmir’den iç hat uçuşlarına başladı.

Yakın bir zamanda dış hat uçuşlara da başlamayı planladıklarını belirten TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı, “Havalimanımızda yeniden yolcularımızı ve tarifeli uçuşları karşılamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu süreçte yurda dönen vatandaşlarımıza ve evde kaldığımız dönemde büyük önem taşıyan kargo uçuşlarına kesintisiz hizmet vermeye devam ettik. Önceliğimizse çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığı oldu. Bu haftadan itibaren tüm ülkede kontrollü bir şekilde kısıtlamalar kalkmasıyla birlikte biz de tarifeli iç hat seferlerini karşılamaya başladık. Pandemi tedbirleri sertifikasyonu için öngörülen tüm önlemleri aldık, çalışanlarımızın eğitimlerini tamamladık. Yolcularımızın da bu önlemlere tam olarak uyduğunu görmekten dolayı mutluyuz. Önümüzdeki günlerde dış hat seferlerinin de başlamasını umuyoruz" sözlerini kullandı.