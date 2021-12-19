Kadın girişimciler Alışveriş Şenliği’nde buluşuyor

Hikayesi olan markalar

Alışveriş Şenliği hakkında bilgi veren Rabia Kurşun “Butik bir alışveriş etkinliği olacak. Burcu Yüce ile düzenliyoruz. Yeni yıl öncesi hediye almak adettendir. Biz de bu şenlikle insanların AVM’de bulamadıkları girişimci yeni markalara ulaşmalarını sağlayacağız” dedi

Katılacak girişimciler hakkında ise Kurşun, “12 kadın girişimci yer alacak. Genelde hep genç, yenilikçi, trendleri takip eden, vizyon sahibi markalar. Uluslararası pazara çıkabilecek güzel içeriği olan, hikayesi olan markaları hayata geçiren kadınlarda oluşuyor” diye konuştu.

‘14 Şubat’a hazırlanıyoruz’

14 Şubat Sevgililer Günü için de yeni bir etkinlik planladıklarını aktaran Kurşun, “Daha önce iki tane daha etkinlik yapmıştık yine kadın girişimcilerle alakalı. Bundan sonra da 14 Şubat Sevgililer Günü projemiz var. Benzer bir konseptle onu da hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.