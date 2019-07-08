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Kayaktan sonra kültür ve gastronomi turizminin üssü olmaya aday

Kadim şehir Kayseri, 5 bin yıla uzanan tarihi ile Anadolu’nun cazibe merkezlerinden birisidir.

Kayaktan sonra kültür ve gastronomi turizminin üssü olmaya aday
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Erciyes Kayak Merkezi ile dünya genelinde popüler kayak merkezleri arasında yer alan Kayseri, kayağın ardından kültür ve gastronomi turizminin üssü olmaya adaydır. Yerli ve yabancı turistler, kentin farklı medeniyetlerden kalan tarihi eserlerini, Sultan Sazlığı Kuş Cennetini, Kapuzbaşı Şelalelerini ve Yılkı atları denilen doğada vahşi olarak yaşayan at sürülerini keşfetmeye geliyorlar. Kayseri’ye gelen turistler, Kayseri’nin zenginliğini keşfetmenin yanında, sadece 45 dakika uzaklıkta olan Kapadokya’yı da ziyaret ediyorlar.
 
3 Günlük tur programına ihtiyaç duyulmaktadır
 
Yaz aylarında Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliğini keşfetmeye gelen misafirlerin konaklamalarında ev sahipliği yaptıklarını anlatan Radisson Blu Hotel Kayseri Genel Müdürü Burak Aydın, şunları söyledi:

“Kayseri’nin tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleri incelendiğinde, minimum 3 günlük bir tur programına ihtiyaç duyulmaktadır. Misafirlerimiz bu tur aktivitesi esnasında aynı zamanda, ilin gastronomi anlamında kendine has lezzetlerini tadıyorlar. Kayseri, sahip olduğu potansiyeli ile yakın zamanda seyahat planlarının üs bölgesi haline gelecektir. Kayseri Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden olup, yazının ilk kullanıldığı arkeolojik cennet Kültepe’de kurulacak müze ile tarih ve kültür turizmi önümüzdeki dönemde bölgemizde gittikçe canlanacaktır. Dünyaca kabul gören TripAdvisor misafir yorumlarında, sağlamakta olduğumuz yüksek standartlar neticesinde Radisson Blu Kayseri otelimiz, bağlı bulunduğu grup otelleri arasında dünyada 3. sırada yer almaktadır. Gerek Kayseri, gerek Kapadokya’yı ziyaret etmeyi düşünen tüm misafirler için avantajlı konaklama paketleri sunuyoruz ve aynı zamanda otelimiz Kayseri Havalimanı’na sadece 7 dakikada uzaklıkta bulunuyor” dedi.
 
“Kayseri + Kapadokya” turları düzenleniyor
 
“Kayseri + Kapadokya” turlarının yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Burak Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:
“Yabancı tur şirketleri genellikle kış mevsiminde, ‘Erciyes Kayak Merkezi + Kapadokya’ turları satıyorlar. Kayseri Erciyes’e gelen turistler, Kapadokya’yı da programlarına alıyorlar. Kayseri’nin yanı başında olan ve yalnızca 45 dakikalık kara yolculuğu mesafesinde bulunan Kapadokya’nın tarihi geçmişi ve kültürel zenginlikleri yoğun ilgi görmektedir. Tur programı kapsamında, aynı anda 2 şehri ziyaret edenler, eşsiz bir deneyim yaşamış oluyorlar” diye konuştu.

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