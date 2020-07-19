Kıymetli Bağışçımız Seyfi Dursunoğlu, Türkan Saylan’ın Çocukları Sizi Unutmayacak!

Türkan Saylan’ın Çocukları Sizi Unutmayacak!
Saygıdeğer Sanatçımız, Kıymetli Bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.
Atatürk sevgisini, eğitime verdiği önemi biliyoruz. ÇYDD olarak adını ve anısını yaşatacağız.
Eğitim hayallerini gerçekleştirecek öğrencilerimizin gözlerindeki ışık ile huzur içinde uyusun.
Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.
Cenazesi 20 Temmuz 2020 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.