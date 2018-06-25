Koçtaş'a Cannes Lıons'tan Ödül

Ev geliştirme perakendeciliğinin lideri Koçtaş, dijitalleşme, sosyal medya ve marka çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve bu alanlardaki kampanya ve çalışmalarını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor.



İletişim ve yaratıcılığın uluslararası en büyük zirvesi olan Cannes Lions 2018’de Koçtaş’ın aldığı ödülle ilgili konuşan Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip, başarılarının sektörün öncü kuruluşları tarafından birbirinden değerli ödüllere layık görülmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek: “Koçtaş olarak, ev geliştirme sektöründe çözüm odaklı güzel fikirler ile müşterilerimizin hızlı ve kolay alışveriş yapmasına imkan tanıyan ve bu süreci keyfe dönüştüren bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Müşterilerimizin her kanaldan benzersiz alışveriş deneyimi yaşaması için her zaman yenilikçi yaklaşımlar geliştiriyoruz. Bu yaklaşımımızı yansıtan yaratıcı reklam kampanyalarımızın ve markamızın birçok değerli ödülle taçlandırılması oldukça gurur verici. Yaratıcı çalışmalarıyla bu ödülü almamızda çok büyük emeği olan, geçtiğimiz yıllarda birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ajansımız Medina Turgul DDB’ye ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

