Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Basın Şeref Kartı ve 2000 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (200) sahibi gazeteci, yazar, basın tarihçisi Orhan Koloğlu 17 Nisan 2020 Cuma günü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi vefat etti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu'nun yayınladığı başsağlığı mesajında "Gazeteci, yazar ve basın tarihçisi olarak çok uzun yıllar başarıyla hizmet veren Orhan Koloğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. TGC’ye ve Basın Müzesi’ne de büyük katkı sağlayan Orhan Koloğlu’nu hiç unutmayacağız. Orhan Koloğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" denildi.

TGC YÖNETİCİLERİ ZİYARET ETMİŞTİ

2019 Temmuz ayında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu adına Başkan Turgay Olcayto ve Genel Sekreter Sibel Güneş, Orhan Koloğlu’nu ziyaret etmiş, kurulduğu günden bu yana TGC Basın Müzesi’ne verdiği büyük katkılardan dolayı şükran plaketi sunmuştu. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Orhan Koloğlu, şunları söylemişti:

“Galatasaray Lisesi’nde çıkardığımız İleri Dergisi ile 16 yaşında yazarlığa başladım. Bugün 90 yaşındayım. Hala yazmaya devam ediyorum. Çıkacak olan 90. Kitabımın adı ’90’a girerken 90’nıncı Kitap’ yakında okurlarla buluşacak. Bu kitabımda beni var eden hayatımdaki tüm önemli olaylara yer verdim. Okumak, yazmak, araştırmak tüm hayatım boyunca en çok keyif aldığım işler oldu. Beni bugüne kadar getirdi ve ayakta tuttu. Meslektaşlarıma hatırlatmak istediğim bir konu var. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Basın Müzesi’nin üyeleri tarafından desteklenmesi çok önemli. Ben Basın Müzesi’nin kuruluşundan bu yana elimden gelen tüm katkıyı sağladım. Müze’nin zenginleşmesi için uğraştım. Bugün bana yapılan ziyaretten büyük mutluluk duydum.” ‘

MESLEKLEKLERİNE SAHİP ÇIKSINLAR’

Konuşmasında Türkiye’nin demokratik bir ülke olabilmesi için Atatürk değerlerinden uzaklaşmaması gerektiğini hatırlatan Orhan Koloğlu, “Genç gazeteciler mesleklerine sahip çıksınlar. Araştırmayı hiç bırakmasınlar. Bu ülkenin var olabilmesi için Atatürk’ün dışlanmaması gerekiyor” diye eklemişti. Koloğlu, Zincirlikuyu’daki aile mezarlığında toprağa verildi.