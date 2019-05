Koşamayanlar için koştular

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla tüm dünyada aynı anda koşulan Wings for Life World Run, 5 Mayıs'ta "koşamayanlar için koş" sloganıyla İzmir'de gerçekleşti. Kapılarını Haziran ayında açacak olan İzmir’in ilk uluslararası lüks oteli Reges, a Luxury Collection Resort & Spa, Çeşme bu anlamlı koşuya 20 kişilik ekibiyle ilk kez katıldı.



12 ülkede aynı anda gerçekleştirilen Wings for Life World Run'a yüz binlerce kişi katılım sağladı. Wings for Life Vakfı, tüm dünyada aynı anda gerçekleştirilen koşu sayesinde 5 yılda 23.6 milyon avro bağış topladı. Toplanan bu bağışlar dünyanın dört bir yanında, omurilik felcinin tedavisi için yapılan 191 araştırmaya önemli bir fon oluşturdu. Vakıf, halen 15 ülkede devam eden 67 araştırmayı fonlamayı sürdürüyor.