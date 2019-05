‘Kuzey Ormanları’na acil koruma çağrısı

Kampanya söz konusu doğal alanın korunması için çalışan bir sivil toplum kuruluşu Kuzey Ormanları Savunması (KOS) tarafından açıklandı.



Bianet'in haberine göre, Kuzey Ormanları Savunması adına Seda Elhan ve Türkiye Ormancılar Derneği adına Ahmet Kılıçaslan’ın okuduğu basın açıklaması ve imza bildirisinde, “Trakya, İstanbul ve Anadolu’nun su, nefes, yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanları ‘Muhafaza Ormanı’ ilan edilerek mutlak korumaya alınmalı, her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatılmalıdır” dendi.



Bildiride, Kuzey Ormanları’nın acilen korumaya alınmasını gerektiren sebepler şöyle sıralandı:



“Sadece geçtiğimiz bir hafta aralığında bile Kuzey Ormanları’nın 6 ayrı mevkiine tahrip projeleri planlandığı basında yer aldı.



Bir tanesi, üzerine köprü, otoban ve havalimanı yaparak su kaynaklarını kuruttukları İstanbul’a su yetiştirmek için İğneada Longozları’na ve Karanlık Vadi’ye baraj yaparak su altında bırakacakları haberiydi. Bu, eşsiz güzellikteki iki cennetin ölüm fermanı demektir.



Bir diğeri Kuzey Ormanları’nın pek çok noktasında, ‘boş’ bulunan alanların etrafı çit çekilerek işgal edildiği haberleriydi. Bu imar barışı isimli yağma yasasının yeni bir ‘ormana hücum’dalgasını tetiklediğini göstermektedir. Osmanlının son devrinde bile Kuzey Ormanları’nın atlı muhafaza birliklerince korunduğunu biliyor muydunuz?



Bir diğeri an itibariyle Kuzey Ormanları’nın Kocaeli mevkilerini tahrip edip parçalamakta olan ‘Kuzey Marmara Otobanı’ isimli yağma projesine gereken inşaat malzemesinin, yine inşaat sahasına yakın orman alanlarını tıraşlayıp taş ocağı açılarak karşılanacağı haberiydi.



Bir diğeri Kuzey Ormanları’nın eşsiz güzelliklerinden biri olan yaklaşık 200 milyon yaşındaki Ballıkayalar Kanyonu’nun içinden otoban geçirileceği haberiydi.



Sadece bir hafta içinde Trakya, İstanbul ve Anadolu’nun yegane su ve nefes kaynağı olan Kuzey Ormanları’na planladıkları saldırıların boyutu bölgede yaşayan toplum geleceğinin nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu göstermeye yeterlidir.



Eşsiz bir ekosistemler birliği olan Kuzey Ormanları, Marmara bölgesinin en büyük ve en önemli yaşam kaynağıdır.



Trakya’da, İstanbul ve Anadolu’da yaşayan tüm komşularımızı, aklı ve vicdanını doğaya, topluma adamış bilim insanlarını, yerel yöneticileri, bisiklet ve yürüyüş topluluklarını, üreticileri ve kooperatifleri… asırlardır bize nefes olan, su olan, huzur ve umut olan Kuzey Ormanları’nı birlikte savunmaya çağırıyoruz.



Biz aşağıda imzası bulunan kişi ve kuruluşlar olarak Bakanlar Kurulu’nun Kuzey Ormanları’nı tümüyle ‘Muhafaza Ormanı’ilan ederek mutlak korumaya almasını, her türlü rant ve yağma projesine derhal kapatmasını talep ediyoruz.”



Bildirideki imzalar ise şöyle: Türkiye Ormancılar Derneği, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Kadıköy Kent Dayanışması, Kuzey Ormanları Savunması, Hayvanlara Adalet Derneği, Empati Derneği, Koşuyolu Çevre Gönüllüleri, Diren Büyükçekmece, Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, Sarıyer Kent Dayanışması, Adalar Savunması, Validebağ Savunması, Gaziosmanpaşa Barınma Hakkı Meclisi, İstanbul Kent Savunması, Bakırköy Kent Savunması.



Söz konusu bildiriye destek imzalarının ise süresiz olarak açık bulunduğu da ifade edildi.