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Lezita'dan, pandemi sürecinde 100 bin kişiye yardım

Lezita Koronavirüs döneminde 100 bin kişiye gıda ürünü olarak sosyal yardımda bulundu. İzmir ve İstanbul'daki yardımlarda 4 bin sağlık görevlisinin yanı sıra 65 yaş üstü vatandaşlar ve öğrenciler de unutulmadı.

Lezita'dan, pandemi sürecinde 100 bin kişiye yardım

Lezita, COVID-19’la mücadele kapsamında hayata geçirdiği sosyal yardım kampanyaları ile 100 binden fazla kişiye ulaştı. İzmir ve İstanbul’da başta 65 yaş ve üzeri olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşlara ürün yardımı yapan Lezita, her hafta yaklaşık 4 bin sağlık personeline ve gençlere de destekte bulundu.

COVID-19’la mücadele döneminde sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler ile işbirliği yaparak ihtiyaç sahibi kesimlere ürün desteğinde bulunan Lezita sürecin başından itibaren hayata geçirdiği sosyal yardım kampanyaları ile 100 binden fazla kişiye ulaştı. Lezita, İzmir ve İstanbul’da yaşayan başta 65 yaş üzeri olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve her hafta yaklaşık 4.000 sağlık görevlisine kumanyaları için ürün yardımı yaptı. Lezita bu yardımlarla bugüne kadar yaklaşık 15 tonluk ürün dağıtımında bulundu.

Salgınla mücadeleye destek

Tüm dünyanın içinden geçtiği bu olağanüstü dönemde iyi beslenmenin ve gıdaya ulaşmanın büyük önem taşıdığını belirten Lezita Genel Müdürü Mustafa Özdil “Bu zorlu dönemde çeşitli nedenlerle gıdaya ulaşamayan vatandaşlarımıza destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İzmir’de başlattığımız ürün yardımlarını kısa sürede İstanbul ile genişlettik. Lezita olarak halkımızın gıda ihtiyacını karşılama amacıyla kesintisiz üretim yaparken, istihdama da katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Salgın ile ilgili ülkemizde yürütülen mücadeleye her alanda destek vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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