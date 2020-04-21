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Lezita, Korona’ya karşı bir önlem daha aldı

Toplum sağlığını her şeyin üzerinde tutan Lezita, Koronavirüse karşı, dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeler doğrultusunda üretim tesisi, ofis, depolar ve sahada hayata geçirdiği en üst seviyedeki önlemlere bir yenisini ekledi. Lezita’nın çalışanları artık yüz koruyucu siperlikli maske ile sahada olacak.

Lezita, Korona’ya karşı bir önlem daha aldı
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Gıda sektörünün özellikle yeni tip koronavirüs (Covid-19) sürecinde olduğu gibi olağanüstü dönemlerde sürdürülebilir şekilde üretime devam etmesi büyük önem taşıyor. Toplumu ve toplum sağlığın en önemli öncelik olarak gören Türkiye’nin önde gelen piliç eti üreticilerinden Lezita, üretimin yanı sıra hem çalışanların sağlığı hem de gıdaların tüketicilere en sağlıklı şekilde ulaştırılması konusunda ve tedarik zincirinde aksaklık yaşanmaması için gerekli önlemleri sürekli güncelleyerek ve artırarak hayata geçiriyor. Koronavirüs ile ilgili ilk günden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın tüm önerilerini, uluslararası sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarını yakından takip ederek uygulayan Lezita önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Lezita’nın işleri gereği dışarıda görev yapan çalışanlarının tamamı artık yüz koruyucu siperlikli maske ile sahada olacaklar.

LEZİTA NELER YAPTI

Lezita salgınla mücadelede ilk günden itibaren başlatılan farkındalık eğitimlerinin yanı sıra sağlık otoritelerinin uyarıları doğrultusunda tüm yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerini durdurdu. Lojistik ağlarını güçlendirerek servis sıklığını artırdı. Yüz siperlikli maske kullanımını başlattı. Şirket içi toplantıları dijitale taşırken, kalabalık etkinlikleri de erteledi.İşi gereği tüm işyeri çalışanları ile teması olan servis şoförleri, yemekhane çalışanları, güvenlik çalışanları, İdari İşler temizlik ekibi çalışanları ile üretimde çalışan tüm ekiplerin günlük olarak doktor kontrolleri ve rutin ateş ölçümleri yapılıyor. Şirkete gelen taşeron, şoför ve ziyaretçiler için Ziyaretçi Bilgi Formu uygulaması ile ateş ölçümü getiren Lezita, tüm çalışanların ortak kullanım alanlarına yerleştirilen dezenfektanları kullanmalarını teşvik ediyor.

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