Lüks otellerin mutfağında neler oluyor

Kafessiz Türkiye, otellerdeki hayvan refahına ilişkin hazırladığı Tatil Karnesi isimli raporu tanıttı. Raporda Türkiye’deki en büyük 12 otel zincirinden 8’inin kafes yumurtasını tedarik zincirlerinden çıkarmak üzere taahhüt yayınlarken, 4 otelin ise herhangi bir adım atmadığı görülüyor. Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “Bugün hâlâ geceliği bin liradan fazla olan bazı otel zincirlerinin kafeslerde yetiştirilen tavuklardan elde edilen 3 numaralı yumurta kullandığını görüyoruz” dedi.

Yumurtası için hınca hınç dolu kafeslere hapsedilen tavukları kafeslerden kurtarmak için çalışan Kafessiz Türkiye’nin, ülkemizdeki en büyük otel zincirlerinin hayvan refahı politikaları üzerine hazırladığı Tatil Karnesi isimli raporun tanıtımı İstanbul’da gerçekleştirildi.

İNSANLAR NE TÜKETTİĞİNİ BİLMEK İSTİYOR

Gazetecilerin ve dernek temsilcilerinin katıldığı lansmanda Tatil Karnesi raporunu anlatan Kafessiz Türkiye Kampanya Direktörü Emre Kaplan, “Hepimiz bize otellerde, restoranlarda, marketlerde servis edilen ürünlerin ne şekillerde üretildiğini bilmek istiyoruz ve bunu bilmeye hakkımız var” dedi.

Burada Tatil Karnesi raporunun devreye girdiğini ve insanları bilmek istediği somut gerçeklerle buluşturduğunu belirten Kaplan, “Biz firmalara soru soruyoruz. Hesap soruyoruz. Bunlardan aldığımız cevapları bir yerde dökümlüyoruz ve insanların önüne sunuyoruz. Böylelikle insanlar merak ettikleri ve tüketim tercihlerini çok fazla etkileyebilecek bilgileri elde etme şansı buluyor” ifadelerine yer verdi.

Beş yıldızlı otellerin vaatlerine bakıldığında “ayrıcalıklı”, “büyüleyici”, “gurme lezzetler”, “seçkin menüler”, “kusursuz” gibi şaşaalı ifadelerin yer aldığını ancak bu sıfatları kullanmanın bedava olduğunu ifade eden Kaplan, şöyle devam etti:

“Bugün hâlâ geceliği bin liradan fazla olan bazı otel zincirlerinin kafeslerde yetiştirilen tavuklardan elde edilen 3 numaralı yumurta kullandığını görüyoruz. Bazı otellerde, beş yıldızlı suitlerde kahvaltı yaptığınız zaman bu yumurtalar kafeslerde eziyet çeken tavuklardan geliyor ve burada inanılmaz bir çelişki var.”

EZİYETSİZ BİR DÜNYA MÜMKÜN

Kaplan, artık otelcilik sektöründe bilhassa hayvan refahında yeni bir çağ başladığının altını çizerek sözlerini sürdürdü:

“Türkiye'nin en büyük 12 otel zincirinden hangilerinin kafes yumurtasını kullanmayı bırakacağına yönelik taahhütleri var, hangileri ise bu konuda herhangi bir adım atmaktan çekindi? Bunları tatilkarnesi.com sitesinde görebiliyoruz ve bu sayede insanlar aslında açık büfelerde kendilerine ne servis ediliyor, yüksek paralar ödedikleri ürünler gerçekten kaliteli mi? sorularına en sonunda yanıt bulabilecekler”

“Kafessiz Türkiye olarak amacımız acıyı ve sevinci hissedebilen ve evladı için endişelenebilen her canlının eziyetsiz bir yaşam yaşayabilmesi” diyen Kaplan, “Bu mümkün ve biz de böyle bir eziyetin olmadığı dünyanın kurulabileceğine inanıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

RAPORDAN…

Tatil Karnesi, Türkiye’deki otellerin yumurta tercihlerinin takibini sağlayan ilk belge olma özelliğini taşıyor. Rapora göre, tüketiciler de hayvanların refah şartlarının iyileştirilmesini talep ediyor. KONDA’nın 2021 yılı Ocak ayında yaptığı araştırmada tüketicilerin yüzde 82’si tavukların endüstriyel kafes sisteminde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyor.

EZİYETİN BOYUTU ÇOK BÜYÜK

Kafes tavukçuluğu, endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında hayvanlara en çok eziyet eden yetiştirme yöntemi. Türkiye’de 120 milyon tavuk var ve 100 milyon kadar tavuk, yumurta endüstrisinin kârlılığını artırmak için bir A4 kağıdından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü güneş görmeden geçiriyor. Bu sayının ne kadar büyük olduğunu anlamak için bir karşılaştırma yapmak gerekirse, sokak hayvanlarının sayısı Türkiye’de en yüksek tahminlere göre 8 milyon civarında. Yani ülkemizde kafeslerde eziyet gören hayvanların sayısı, sokak hayvanı sayısının 12 katından daha fazla.

DÖNÜŞÜM BAŞLADI

Raporda, Türkiye’deki en büyük 12 otel zincirinden 8’inin kafes yumurtasını tedarik zincirlerinden çıkarmak üzere taahhüt yayınladıkları belirtiliyor. Bu taahhütlerle birlikte kafessiz sisteme geçişte en büyük ilerlemenin otelcilik ve konaklama sektöründe olduğu görülüyor. Barut, Kaya, Anemon, Crystal otellerinin hayvan refahı için henüz herhangi bir adım atmadığı görülen raporda, Dedeman Hotels & Resorts International’ın 2021 Nisan ayında kafes yumurtası kullanmayı tamamen bırakması gibi olumlu örnekler, otellerde kafessiz yumurtaya geçmenin mümkün olduğunu gösteriyor.

DEĞİŞİMİN PARÇASI OLABİLİRSİNİZ

Oteller, taahhüt verdikleri zaman, belli bir tarihten itibaren operasyonlarında kullandıkları tüm yumurtaları kafessiz sistemden tedarik edeceklerini halka açık bir şekilde beyan etmiş oluyorlar.

Vatandaşlar, tatilkarnesi.com’dan taahhüt veren otellere ulaşabildikleri gibi henüz taahhüt yayımlamamış olan otelleri de görebiliyor ve tüm otellerin kafes eziyetine son vermesini sağlamak için imza kampanyasına katılabiliyorlar.