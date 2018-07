Marina Towers’da Yaşam Başlıyor

1974’ten bugüne, ürettiği her projede tecrübenin, güvenin ve ilklerin öncüsü olan Sinpaş, bir projesini daha hayata geçirmenin gururunu yaşıyor. Sinpaş’ın sıra dışı fikirlerle donatılmış, Türkiye’nin en iddialı karma yaşam projelerinden Marina Ankara hızla yükselmeye devam ediyor. Projenin Eymir Gölü’ne bakan kulelerinde yaşam başlıyor.

Sinpaş, Marina Ankara ile Başkentlilere özlemini duyduğu marina yaşamını ve zengin sosyal donatıları sunarken, “kazanırken kazandırma” hedefiyle, şehrin merkezinde her gün değerlenen güzel bir yaşama sahip olma fırsatı oluşturuyor. Marina Ankara deniz şehirlerinin havasını projenin her detayına taşıyarak ismiyle müsemma bir yaşam tarzının müjdesini veriyor. Sinpaş’ın yaşam başlayan birbirinden özgün projeler zincirine Marina Towers yepyeni bir halka olarak ekleniyor.

Mahmut Sefa Çelik: İşlerimiz 30 yıl sonra bile değerlidir

Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Marina Towers da hayatın başlamasından mutluluk duyduklarını belirterek, “Ankara’nın ilk ve tek marinasının yer aldığı projemiz, sunduğu yaşamıyla başkentin yeni simgelerinden ve buluşma noktalarından biri olacak. Çelik, müşterilerinin gözünde güven algısı daima yüksek olan Sinpaş’ın yarım asra yakın tecrübesi, ilkleri başlatma geleneği, araştırmaya, bilgiye verdiği önem ve insan kaynağına verdiği değerle ayrıştığını söyledi. Sinpaş’ın 44 yıldır her koşulda başarılı projeler ürettiğine dikkat çeken Çelik, “Marina Towers da, diğer devam eden tüm projelerimizi de yaparken her şeyden önce işimize odaklanmaya dikkat ettik. Projelerimizin 30 yıl sonra bile değerli olması bizim için çok kıymetli. Bu artılarımız müşteri memnuniyetini sağlayarak Sinpaş markasını güçlendirdi.” diye konuştu.