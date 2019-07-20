Matbah Restaurant Saray Mutfağı’nı Almanya’da tanıtıyor Geçtiğimiz ay, Osmanlı Saray Mutfağı'nı Japonya’nın en önemli TV kanallarından biri olan Nippon TV'de tanıtan Matbah Restaurant, Almanya’nın en önemli ve en çok izlenen ilk 5 TV kanalı arasında yer alan ProSieben'ın konuğu oldu.

İstanbul’da konsept mutfakların öncüsü ve Osmanlı Saray Mutfağı’nın en iyi temsilcilerinden biri olan Matbah Restaurant, yerli misafirlerinin olduğu kadar, yabancı konukların da ilgisini çekmeye devam ediyor. ProSieben kanalının en uzun yayın hayatı olan Galileo isimli 21 yıllık programında yer alan Matbah Restaurant ve Osmanlı Saray Mutfağı, Alman izleyicisinin ilgisini, geleneksel yemek kültürümüze çekti.

Aynı tatlıya iki farklı yorum

Galileo isimli program, prime time da (20:05) yayınlanıyor. Yemek ve seyahat içerikli programın İstanbul’da Matbah Restaurant’ta çekilen bölümü; Food Upside Down Türkei: Marillenknödel oldu.

Programda, Avusturya’nın ve Almanya’nın Bavyera bölgesinin en popüler tatlılarından biri olan Marillenknödel (Kayısı Köftesi) tatlısını Hilton İstanbul Bosphorus’un Alman Şefi Andreas Scheuregger (Hilton Worldwide Üst Sınıf Otellerinden Sorumlu Türkiye Bölge Şefi ) orijinal reçetesi ile yaptıktan sonra, Matbah Restaurant’ın Şefi Kadir Yılmaz ‘a tadım yaptırıldı. Şef Yılmaz, daha sonra bu tatlıyı kendi yorumu ile ve de Mısır Çarşısı'ndan aldığı yerel Türk ürünleri ile yaptı ve Şef Andreas Scheuregge'a tadım yaptırdı.

Kısa sürede 129 bin 155 görüntüleme

Oldukça keyifli geçen ve beğeni toplayan program İstanbul’un en tarihi ve mistik yerlerinden Mısır Çarşısı ile gastronomik yerel ürünlerini de izleyicilerine sunuyor.

Yetenekli şeflerimizin ve İstanbul’un tanıtımına oldukça katkısı sağlayacak çekimler hakkında konuşan Ottoman Hotel Imperial Genel Müdürü Serdar Balta, “Almanya, Türkiye için çok önemli bir pazar. Orada yaşayan yoğun Türk nüfusu da bizim mutfağımıza doğal olarak aşina. Yurtdışında Türk Mutfağı döner ve kebaptan ibaretmiş gibi algılanıyor.

Çok köklü ve zengin lezzetlerimizi tanıttık

Bu çekim, çok köklü ve zengin tatlarımızı da tanıtarak, gastronomi turizmine katkı sağlamayı amaçladık. Son yıllarda düşüşe geçen yabancı ziyaretçilerimizin yeme – içme ortalama harcamasını daha da yükseklere çekebilmek için güzel bir fırsattı. 21 yıldır kesintisiz devam eden ve prime time'da yayınlanan bir programda, şefimizin dolayısı ile Türk şeflerinin yetenekleri tanıtıldı.

Ayrıca, şefimizin bizce zaten bilinen yeteneğinin ve ustalığının, İstanbul’un nadide otellerinden Hilton'un şefi Andreas Scheuregger tarafından da beğenilmesi gurur verici idi. Bu program, Türk gastronomisinin ve Türk şeflerinin tanıtılması adına da çok önemli bir fırsat oldu.

Ayasofya’nın hemen yanı başında Ottoman Hotel Imperial’ın bünyesinde yer alan Matbah Restaurant, 11 yıldır birçok sayıda yabancı ülke kanalını ve üst düzey devlet erkanını ağırlayarak; gerçekleştirdiği etkinlikler ile de hem ülkemizin, hem de güzel İstanbul’umuzun tanıtımına katkıda bulundu. Bir gastro hotel olarak hizmet veren Ottoman Imperial Hotel ve bünyesinde yer alan Matbah Restaurant, gastronomi turizmine katkıda bulunmaya ve İstanbul’u tanıtmaya devam edecek” dedi.

