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MEB bursluluk sınavı yarın yapılacak

- Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yarın yapılacak

MEB bursluluk sınavı yarın yapılacak

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) düzenlenecek 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) yarın yapılacak.
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, İOKBS, yurt içinde 848 merkezde, 4 bin 39 okulda, 62 bin 146 salonda, KKTC'de bir merkezde olmak üzere, toplam 1 milyon 110 bin 563 öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek.
Dört seçenekli 100 sorunun sorulacağı sınav, saat 14.00'te başlayacak ve 120 dakika sürecek.
Tek kişilik salonlara yerleştirilen öğrencilere yönelik tedbirlerin yanı sıra 30 dakika ek süre verilecek.
Öğrenciler, sınava "Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi" ve geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya pasaport ) ile alınacak.

Sınav sonuçları, 18 Temmuz'da "http://www.meb.gov.tr" ve "http://odsgm.meb.gov.tr" internet adreslerinde ilan edilecek.

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