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Öğrencilerin ihtiyacına duyarsız kalmadı

Doğa Sigorta Şanlıurfa'nın merkez ilçesi Haliliye'de bulunan Haliliye Orta Okulunun basketbol sahası ihtiyacı talebine duyarsız kalmadı. Doğa Sigorta'nın Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle okula kazandırdığı saha, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Öğrencilerin ihtiyacına duyarsız kalmadı

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı'nın talimatı doğrultusunda Haliliye Orta Okulu’nun bahçesine basketbol sahası yapıldı. Sahanın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Açılışa Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Doğa Sigorta Kurumsal iletişim Sorumlusu Seda Güler, Doğa Sigorta Hasar Lojistik Sorumlusu M. Emin Kırmızı, davetliler, okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ DEVAM EDECEK”

 Programda konuşma yapan Doğa Sigorta Kurumsal iletişim Sorumlusu Seda Güler, Doğa Sigorta olarak basketbol sahasını Haliliye Orta Okulu’na kazandırdıklarından dolayı mutlu olduklarını belirterek, sosyal ve sorumluluk projelerini gençlere yönelik yaptıklarını ve buna benzer yatırımlarının devam edeceğini ifade etti.

Daha sonra programda basketbol sahasının yapılmasında emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Plaket sunumunun ardından kurdele kesimiyle birlikte basketbol sahası öğrencilerin kullanımına sunuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Doğa SigortaSeda Güler
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