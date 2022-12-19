Ordu enerjideki gücünü bu kez denizden alacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin enerji ihtiyacını karşılamak için yeni bir yatırıma daha imza atıyor. Yeni yatırımla birlikte, daha önce belediye tarafından bölge halkının hizmetine sunulan rüzgâr ve güneş enerjisinden elektrik üreten tesislerin yanı sıra dalgadan da enerji üretmek mümkün olacak. Proje kapsamında İsrailli şirket Eco Wave Power ile yapılan anlaşmayla 77 Megavat (MW) olarak tespit edilen dalga enerjisi, Ordu’nun ihtiyacı için kullanılacak. Bu santral, aynı zamanda dünyanın en büyük dalgalı elektrik santrali olacak.

77 MEGAWATT GÜCE SAHİP OLACAK

Bölgenin gelişim ivmesine de büyük destek sağlayacak projenin yatırım bedelinin 150 milyon Dolar olması beklenirken, toplamda da 77 megavat gücünde enerji üretebileceği ön görülüyor. Proje sürecini doğru yönetmek içinse öncelikle 4 MW’lik bir tesis kurulacak ve sonrasında nominal güce doğru yükseltme yapılacak. Santral, maksimum kapasitede çalıştığı takdirde (77 MW) bir ayda 55.440 MW, bir yılda ise 665.280 MW elektrik üretimi gerçekleştirebilecek. Santral, bir yılda İstanbul Avrupa Yakası’nın tükettiği enerjinin (27,5 kWh – 2021) yüzde 2,41’ini üretmiş olacak.

KARADENİZ'İN HIRÇIN DALGALARINDAN ELEKTRİK ÜRETİLECEK

Anlaşmanın ardından açıklamarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler; "Türk-İsrail ortaklığında dalga enerjisi üretimi için 150 milyon dolarlık anlaşma imzaladık. İnşallah Karadeniz'imizin dalgalarından enerji üretimi gerçekleştirmiş olacağız. Enerji Bakanı olduğum dönemde yenilenebilir enerji yasalarını çıkartmıştık, şimdi de bunun başarısını inşallah gerçekleştireceğiz. Dalga enerjisi çevre dostu tertemiz bir enerji" diye sözlerini tamamladı.