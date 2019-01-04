Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon moda dünya Bursa Aygül Çiçek
Yeni desteği bekliyorlar
Yeni desteği bekliyorlar
Rüzgarı aldılar
Rüzgarı aldılar
Net yüzde 50 indirim
Net yüzde 50 indirim
Marmarabirlik iyi iş yaptı
Marmarabirlik iyi iş yaptı
HÜRSİM uçuracak
HÜRSİM uçuracak

Ordu usulü balık buğulamanın İstanbul’daki tek adresi

Ordu’dan İstanbul’a uzanan hikayelerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefleyen Nelipide Gurme, menüsünü her geçen gün güncellemeye devam ediyor. Ordu’ya özel doğal ürünlerle donatılmış serpme köy kahvaltısı ve lezzetli pide çeşitlerinin yanı sıra menüsüne eklediği levrek buğulama ve hamsili içli tavayla da Nelipide Gurme, misafirlerinin vazgeçilmezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ordu usulü balık buğulamanın İstanbul’daki tek adresi
banner17
Ordu’dan İstanbul’a uzanan hikayelerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefleyen Nelipide Gurme, menüsünü her geçen gün güncellemeye devam ediyor. Ordu’ya özel doğal ürünlerle donatılmış serpme köy kahvaltısı ve lezzetli pide çeşitlerinin yanı sıra menüsüne eklediği levrek buğulama ve hamsili içli tavayla da Nelipide Gurme, misafirlerinin vazgeçilmezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 

Nelipide Gurme, menüsüne eklediği birbirinden iddialı tatlarıyla hafızalarda kalmaya devam ediyor.

Yeni nesil pidecilik anlayışıyla Türkiye’deki pide standardını değiştiren Nelipide Gurme, pideyi kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilen bir lezzet haline getiriyor. Zengin kahvaltı menüsüyle misafirlerine muhteşem bir kahvaltı deneyimi sunan Nelipide Gurme, misafirleri için hafta sonlarını daha keyifli hale getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Doğal ürünlerle donatılmış serpme köy kahvaltıları ve lezzetli pide çeşitlerinin yanı sıra menüsüne son olarak eklediği balık çeşitleriyle de Nelipide Gurme, misafirlerine lezzet şöleni sunuyor. Ordu usulü levrek buğulama ve hamsili içli tava ile Nelipide Gurme, natürel tatların özlemini çekenlere doyasıya keyif yaşatıyor. 

Kuzine ekmeği ve karalahana çorbası ile de Karadeniz lezzetlerinin özlemini çekenlere seslenen Nelipide Gurme; İstanbul’da yer alan Bağdat Caddesi ve Beylikdüzü restoranlarında misafirlerini zevkle ağırlamaya devam ediyor.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1