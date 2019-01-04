Ordu usulü balık buğulamanın İstanbul’daki tek adresi Ordu’dan İstanbul’a uzanan hikayelerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefleyen Nelipide Gurme, menüsünü her geçen gün güncellemeye devam ediyor. Ordu’ya özel doğal ürünlerle donatılmış serpme köy kahvaltısı ve lezzetli pide çeşitlerinin yanı sıra menüsüne eklediği levrek buğulama ve hamsili içli tavayla da Nelipide Gurme, misafirlerinin vazgeçilmezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Ordu’dan İstanbul’a uzanan hikayelerini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmayı hedefleyen Nelipide Gurme, menüsünü her geçen gün güncellemeye devam ediyor. Ordu’ya özel doğal ürünlerle donatılmış serpme köy kahvaltısı ve lezzetli pide çeşitlerinin yanı sıra menüsüne eklediği levrek buğulama ve hamsili içli tavayla da Nelipide Gurme, misafirlerinin vazgeçilmezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.



Nelipide Gurme, menüsüne eklediği birbirinden iddialı tatlarıyla hafızalarda kalmaya devam ediyor.



Yeni nesil pidecilik anlayışıyla Türkiye’deki pide standardını değiştiren Nelipide Gurme, pideyi kahvaltı dahil günün her öğününde tüketilen bir lezzet haline getiriyor. Zengin kahvaltı menüsüyle misafirlerine muhteşem bir kahvaltı deneyimi sunan Nelipide Gurme, misafirleri için hafta sonlarını daha keyifli hale getirmenin mutluluğunu yaşıyor. Doğal ürünlerle donatılmış serpme köy kahvaltıları ve lezzetli pide çeşitlerinin yanı sıra menüsüne son olarak eklediği balık çeşitleriyle de Nelipide Gurme, misafirlerine lezzet şöleni sunuyor. Ordu usulü levrek buğulama ve hamsili içli tava ile Nelipide Gurme, natürel tatların özlemini çekenlere doyasıya keyif yaşatıyor.



Kuzine ekmeği ve karalahana çorbası ile de Karadeniz lezzetlerinin özlemini çekenlere seslenen Nelipide Gurme; İstanbul’da yer alan Bağdat Caddesi ve Beylikdüzü restoranlarında misafirlerini zevkle ağırlamaya devam ediyor.

