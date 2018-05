Ordulu Mali Müşavirler seminerde buluştu Ordu Mali Müşavirler Odası, 8 Mayıs Salı Günü 13.30 – 16:30 saatleri arasında Oda Toplantı Salonu'nda ‘‘Bağımsız Denetim Uygulamaları – Denetimde Dosya Düzeni’’ konulu seminer düzenledi.

Ordu Mali Müşavirler Odası, 8 Mayıs Salı günü 13.30 – 16:30 saatleri arasında Oda Toplantı Salonunda ‘‘Bağımsız Denetim Uygulamaları – Denetimde Dosya Düzeni’’ konulu seminer düzenledi.

Seminere Oda Başkanı Bahadır Baş, Onursal Oda Başkanı Ertuğrul Yüksel, Samsun SMMMO Onursal Başkanı ve SAMDEN SAMSON Bağımsız Denetim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayvalı, ADALYA Bağımsız Denetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sorumlu Denetçi Mehmet Yolcu, Samsun Mali Müşavirler Odası Önceki Dönem Yönetim kurulu Üyesi Sebahittin Memu ve Haksız Rekabet Kurulu Başkanı Mehmet Köse, meslek mensupları ile stajyerler katıldı.



"Ahmet Hayvalı'nın yeri her zaman başkadır"



Açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Bahadır Baş; ‘‘Bugün bizim için zor bir açılış oldu. İki tane duayen başkan buradalar biz onların yanında çıraklık yaptık. Sayın Ahmet HAYVALI’yı ilk 2003 yılında bir toplantıda dinleme fırsatı buldum. Karadeniz’in yetiştirdiği iki tane büyük başkandan sonra odalarda başkanlık yapmak zordur. Aslında meselenin özü birisi arkanızdan ALLAH razı olsun diyorsa her şey amacına ulaşmış demektir. Ahmet HAYVALI’nın odamızda yeri ve değeri her zaman ayrıdır’’ dedi.



Ordu SMMM Odası Onursal Başkanı Ertuğrul Yüksel; Türkiye’nin gündemi farklı ama biz muhasebeci mali müşavirler işimizi her zaman yapmak zorundayız. Eski TTK’da denetim sistemi olarak murakıplık vardı ve bugünkü sisteme uymadığından, gereksinimleri karşılayamadığından 6102 sayılı kanun ile bağımsız denetim uygulamaya konuldu. Hepimizi meslek camiası olarak çok şey bekledik, umduk. Fakat yürürlüğe girmek üzereyken değişiklik yapıldı ve denetime tabi şirketlerin sayısı çok azaldı. Bağımsız denetim uzmanlık alanımız diyoruz fakat uygulama yapılacak firma sayısı az olması bizlere yeni bir pazar yaratmada beklentileri karşılayamamaktadır.



Samsun SMMM Odası Onursal Başkanı Ahmet Hayvalı; ‘‘Ben Ordu Odasına, sizlere yabancı değilim. Kendimi bir Ordulu kadar seviyorum çoğunuzu da yakinen tanıyorum. Ordu bizim için çok önemlidir. Bizler meslek mücadelesinde Orduyla hep birlikte omuz omuza mücadele verdik, bundan da hep gurur duyduk. Bugün burada bu sunumlarımızı gerçekleştirme fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyoruz.’’ Dedi.

Konuşmaları devamında Ahmet Hayvalı ve Mehmet Yolcu Bağımsız Denetim konusunda sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumlarında bağımsız denetim nedir, kalite güvence sistemi KKS, Standartlar, BOBİ FRS (Giriş), Dosya Düzeni konularını anlattılar.



Seminer bitiminde açıklama yapan Bahadır Baş artık bu seminer ile yeni bir uygulamaya başladıklarını belirtti. Katılımcılara plaket olarak maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlerin eğitimine destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı’na bağışta bulunacaklarını ve TEV tarafından düzenlenen plaketleri katılımcılara takdim edeceklerini ifade etti. Ahmet Hayvalı’ya Oda Başkanı Bahadır BAŞ, Mehmet YOLCU’ya Önceki Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Sezai Kantar, Ertuğrul Yüksel’e Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Odabaş tarafından plaket takdim edildi.