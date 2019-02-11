Ormanları ve havamızı koruyun

TEMA Vakfı, Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen Maden Kanunu ve
Bazı Kanunlar Hakkında değişiklik öngören Torba Yasa Tasarısı’nın çevreye zarar
verecek maddeler içerdiğine dikkat çekti. TEMA Vakfı tasarı ile orman
alanlarının madencilik ve enerji faaliyetleri için cazip hale getirildiğinin ve
bu durumun ormanlara büyük zararlar vereceğinin altını çizdi. Ayrıca Torba Yasa
Tasarısı ile çevre
yatırımlarını tamamlamadan iki yıl daha çalışmasına izin verilen ve havaya yasal
sınırların üzerinde kirletici salan eski termik santrallerin çalışmasının durdurulması gerektiği vurgulandı. TEMA Vakfı
söz konusu Torba Yasa Tasarısı’nı kabul etmemeleri yönünde milletvekillerine
çağrı yaptı.
Ormanlar %50 indirimli hale geliyor
Torba Yasa Tasarısı’nın 14, 17, 44 ve 45. maddelerinin doğaya
ilişkin değişiklikler ve düzenlemeler getirdiğini belirten TEMA Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Torba Yasa Tasarısı içerisinde mecliste görüşülecek
olan ormanlarla ilgili maddeler onaylanırsa ormanların madenler için çekici
hale geleceğine ve büyük zararlar göreceğine değindi. Deniz Ataç, “Komisyonda kabul
edilen tasarı ile devlet maden işletmelerinden alacağı haktan vazgeçiyor. Bu da
ormanları madencilik için cazip hale getiriyor. Tasarı,
orman alanlarındaki izinsiz enerji tesislerinin, başvuru tarihlerindeki
bedellerinin ödenmesiyle izinli hale gelmelerini sağlıyor. Oysa gerekli izin
alınmadan enerji tesisi kurulması 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ihlal edilmesi
anlamına geliyor. Böylelikle suç sayılması gereken bir eylem, (hem verilen izin
ile hem de geçmiş yıllara dair ödemelerden muaf tutularak) ödüllendiriliyor ve affa
uğruyor. Ayrıca tasarı orman alanlarındaki izinler için ödenmesi gereken
bedellerde %50 indirim öneriyor. Tasarı bu haliyle de Anayasa’nın 169.
maddesine aykırıdır. Ormanlar sadece ağaçların oluşturduğu bir bitki
topluluğu değildir. Ormanlar sunduğu hizmetlerle temel bir hak olan yaşama
hakkına hizmet eder. Bu tasarı ise en temel hak olan yaşam hakkını ihlal eden
bir tasarıdır” dedi.
Torba yasa temiz hava hakkını ihlal ediyor
Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen Yasa Tasarısı ile eski termik
santrallerin çevreyi kirleterek çalışmaları için verilen sürenin iki yıl daha
uzatılacağının altını çizen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç,
“Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Torba Yasa Tasarısı’nın 45.
maddesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8. maddesini yeniden
düzenleyerek muafiyetin süresini 2021’in sonuna kadar uzatıyor. Yani, yasa
tasarısı meclis genel kurulunda değişiklik olmadan kabul edilirse
özelleştirilen, çevre yatırımlarını tamamlamayan ve yasal sınırların üzerinde
kirletici salan eski termik santraller, 2021 yılı sonuna kadar yasal olarak
çevreyi kirletmeye devam edecek. Bu termik santrallere izin verilmesinden
ziyade artık bunların emekliye ayrılmalarına dair planların yapılması
gerekiyor. Bu eski termik santral tesisleri mevcut şekilde üretimi sürdürürler
ise, geri dönüşü olmayan tahribatlara sebep olmaya devam edecekler. Bu termik
santraller çevre kirliliğini azaltacak iyileştirme yatırımlarını en kısa sürede
yapmalı, aksi takdirde faaliyetlerini durdurmalıdır. Ayrıca 2014 yılında
Anayasa Mahkemesi (AYM) benzer bir düzenlemeyi iptal etti. AYM iptal kararının
gerekçesinde “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ekonomik ve mali
gerekçelerle vazgeçilecek haklardan olmadığını” açıkça belirtmişti. Santrallerin
kirleterek çalışmaya devam etmesi ve çevre kirliliğini azaltacak çalışmalardan
iki yıl daha muaf tutulması temiz hava hakkımızın ihlalidir. Bu bakımdan
milletvekillerimize söz konusu yasa tasarısını kabul etmemeleri yönünde çağrı
yapıyoruz” dedi.
Bazı Kanunlar Hakkında değişiklik öngören Torba Yasa Tasarısı’nın çevreye zarar
verecek maddeler içerdiğine dikkat çekti. TEMA Vakfı tasarı ile orman
alanlarının madencilik ve enerji faaliyetleri için cazip hale getirildiğinin ve
bu durumun ormanlara büyük zararlar vereceğinin altını çizdi. Ayrıca Torba Yasa
Tasarısı ile çevre
yatırımlarını tamamlamadan iki yıl daha çalışmasına izin verilen ve havaya yasal
sınırların üzerinde kirletici salan eski termik santrallerin çalışmasının durdurulması gerektiği vurgulandı. TEMA Vakfı
söz konusu Torba Yasa Tasarısı’nı kabul etmemeleri yönünde milletvekillerine
çağrı yaptı.
Ormanlar %50 indirimli hale geliyor
Torba Yasa Tasarısı’nın 14, 17, 44 ve 45. maddelerinin doğaya
ilişkin değişiklikler ve düzenlemeler getirdiğini belirten TEMA Vakfı Yönetim
Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Torba Yasa Tasarısı içerisinde mecliste görüşülecek
olan ormanlarla ilgili maddeler onaylanırsa ormanların madenler için çekici
hale geleceğine ve büyük zararlar göreceğine değindi. Deniz Ataç, “Komisyonda kabul
edilen tasarı ile devlet maden işletmelerinden alacağı haktan vazgeçiyor. Bu da
ormanları madencilik için cazip hale getiriyor. Tasarı,
orman alanlarındaki izinsiz enerji tesislerinin, başvuru tarihlerindeki
bedellerinin ödenmesiyle izinli hale gelmelerini sağlıyor. Oysa gerekli izin
alınmadan enerji tesisi kurulması 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ihlal edilmesi
anlamına geliyor. Böylelikle suç sayılması gereken bir eylem, (hem verilen izin
ile hem de geçmiş yıllara dair ödemelerden muaf tutularak) ödüllendiriliyor ve affa
uğruyor. Ayrıca tasarı orman alanlarındaki izinler için ödenmesi gereken
bedellerde %50 indirim öneriyor. Tasarı bu haliyle de Anayasa’nın 169.
maddesine aykırıdır. Ormanlar sadece ağaçların oluşturduğu bir bitki
topluluğu değildir. Ormanlar sunduğu hizmetlerle temel bir hak olan yaşama
hakkına hizmet eder. Bu tasarı ise en temel hak olan yaşam hakkını ihlal eden
bir tasarıdır” dedi.
Torba yasa temiz hava hakkını ihlal ediyor
Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen Yasa Tasarısı ile eski termik
santrallerin çevreyi kirleterek çalışmaları için verilen sürenin iki yıl daha
uzatılacağının altını çizen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç,
“Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Torba Yasa Tasarısı’nın 45.
maddesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8. maddesini yeniden
düzenleyerek muafiyetin süresini 2021’in sonuna kadar uzatıyor. Yani, yasa
tasarısı meclis genel kurulunda değişiklik olmadan kabul edilirse
özelleştirilen, çevre yatırımlarını tamamlamayan ve yasal sınırların üzerinde
kirletici salan eski termik santraller, 2021 yılı sonuna kadar yasal olarak
çevreyi kirletmeye devam edecek. Bu termik santrallere izin verilmesinden
ziyade artık bunların emekliye ayrılmalarına dair planların yapılması
gerekiyor. Bu eski termik santral tesisleri mevcut şekilde üretimi sürdürürler
ise, geri dönüşü olmayan tahribatlara sebep olmaya devam edecekler. Bu termik
santraller çevre kirliliğini azaltacak iyileştirme yatırımlarını en kısa sürede
yapmalı, aksi takdirde faaliyetlerini durdurmalıdır. Ayrıca 2014 yılında
Anayasa Mahkemesi (AYM) benzer bir düzenlemeyi iptal etti. AYM iptal kararının
gerekçesinde “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ekonomik ve mali
gerekçelerle vazgeçilecek haklardan olmadığını” açıkça belirtmişti. Santrallerin
kirleterek çalışmaya devam etmesi ve çevre kirliliğini azaltacak çalışmalardan
iki yıl daha muaf tutulması temiz hava hakkımızın ihlalidir. Bu bakımdan
milletvekillerimize söz konusu yasa tasarısını kabul etmemeleri yönünde çağrı
yapıyoruz” dedi.