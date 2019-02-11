Ormanları ve havamızı koruyun TEMA Vakfı’ndan milletvekillerine Torba Yasa Tasarısı’nı kabul etmeyin çağrısı

TEMA Vakfı, Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen Maden Kanunu ve

Bazı Kanunlar Hakkında değişiklik öngören Torba Yasa Tasarısı’nın çevreye zarar

verecek maddeler içerdiğine dikkat çekti. TEMA Vakfı tasarı ile orman

alanlarının madencilik ve enerji faaliyetleri için cazip hale getirildiğinin ve

bu durumun ormanlara büyük zararlar vereceğinin altını çizdi. Ayrıca Torba Yasa

Tasarısı ile çevre

yatırımlarını tamamlamadan iki yıl daha çalışmasına izin verilen ve havaya yasal

sınırların üzerinde kirletici salan eski termik santrallerin çalışmasının durdurulması gerektiği vurgulandı. TEMA Vakfı

söz konusu Torba Yasa Tasarısı’nı kabul etmemeleri yönünde milletvekillerine

çağrı yaptı.







Ormanlar %50 indirimli hale geliyor



Torba Yasa Tasarısı’nın 14, 17, 44 ve 45. maddelerinin doğaya

ilişkin değişiklikler ve düzenlemeler getirdiğini belirten TEMA Vakfı Yönetim

Kurulu Başkanı Deniz Ataç, Torba Yasa Tasarısı içerisinde mecliste görüşülecek

olan ormanlarla ilgili maddeler onaylanırsa ormanların madenler için çekici

hale geleceğine ve büyük zararlar göreceğine değindi. Deniz Ataç, “Komisyonda kabul

edilen tasarı ile devlet maden işletmelerinden alacağı haktan vazgeçiyor. Bu da

ormanları madencilik için cazip hale getiriyor. Tasarı,

orman alanlarındaki izinsiz enerji tesislerinin, başvuru tarihlerindeki

bedellerinin ödenmesiyle izinli hale gelmelerini sağlıyor. Oysa gerekli izin

alınmadan enerji tesisi kurulması 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ihlal edilmesi

anlamına geliyor. Böylelikle suç sayılması gereken bir eylem, (hem verilen izin

ile hem de geçmiş yıllara dair ödemelerden muaf tutularak) ödüllendiriliyor ve affa

uğruyor. Ayrıca tasarı orman alanlarındaki izinler için ödenmesi gereken

bedellerde %50 indirim öneriyor. Tasarı bu haliyle de Anayasa’nın 169.

maddesine aykırıdır. Ormanlar sadece ağaçların oluşturduğu bir bitki

topluluğu değildir. Ormanlar sunduğu hizmetlerle temel bir hak olan yaşama

hakkına hizmet eder. Bu tasarı ise en temel hak olan yaşam hakkını ihlal eden

bir tasarıdır” dedi.







Torba yasa temiz hava hakkını ihlal ediyor



Sanayi Komisyonu’nda kabul edilen Yasa Tasarısı ile eski termik

santrallerin çevreyi kirleterek çalışmaları için verilen sürenin iki yıl daha

uzatılacağının altını çizen TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç,

“Şubat’ta Meclis Genel Kurulu’na gelmesi beklenen Torba Yasa Tasarısı’nın 45.

maddesi 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 8. maddesini yeniden

düzenleyerek muafiyetin süresini 2021’in sonuna kadar uzatıyor. Yani, yasa

tasarısı meclis genel kurulunda değişiklik olmadan kabul edilirse

özelleştirilen, çevre yatırımlarını tamamlamayan ve yasal sınırların üzerinde

kirletici salan eski termik santraller, 2021 yılı sonuna kadar yasal olarak

çevreyi kirletmeye devam edecek. Bu termik santrallere izin verilmesinden

ziyade artık bunların emekliye ayrılmalarına dair planların yapılması

gerekiyor. Bu eski termik santral tesisleri mevcut şekilde üretimi sürdürürler

ise, geri dönüşü olmayan tahribatlara sebep olmaya devam edecekler. Bu termik

santraller çevre kirliliğini azaltacak iyileştirme yatırımlarını en kısa sürede

yapmalı, aksi takdirde faaliyetlerini durdurmalıdır. Ayrıca 2014 yılında

Anayasa Mahkemesi (AYM) benzer bir düzenlemeyi iptal etti. AYM iptal kararının

gerekçesinde “sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkının ekonomik ve mali

gerekçelerle vazgeçilecek haklardan olmadığını” açıkça belirtmişti. Santrallerin

kirleterek çalışmaya devam etmesi ve çevre kirliliğini azaltacak çalışmalardan

iki yıl daha muaf tutulması temiz hava hakkımızın ihlalidir. Bu bakımdan

milletvekillerimize söz konusu yasa tasarısını kabul etmemeleri yönünde çağrı

yapıyoruz” dedi.