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Perpa’daki Fenerbahçeliler bir araya geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne maddi destek vermeyi amaçlayan ‘Fener Ol’ kampanyasına, Perpa’daki Fenerbahçeliler de katkıda bulunmak için bir araya geldi.

Perpa’daki Fenerbahçeliler bir araya geldi
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Gelecek senelerde UEFA’ya katılabilmek için mali koşulları yerine getirmesi gereken Fenerbahçe Spor Kulübü, ‘Fener Ol’ adı altında destek kampanyası başlattı.

Bugüne kadar hiç denenmemiş bir kitlesel kaynak oluşturma çabası içinde bulunarak bir kampanya başlatan Spor Kulübü’ne, Perpa’daki Fenerbahçelilerden de destek gecikmedi.

Bugün, Perpa A Blok Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı ile Perpa’da çalışan Fenerbahçeliler bir araya gelerek ‘Fener Ol’ kampanyasına destekte bulunmak için karar aldı.

Perpa A Blok Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Sezgin, Fenerbahçe toplantılarının her Perşembe gerçekleştirileceğini belirterek, “Bugün 30 kişiydik ancak gelecek hafta 150 kişi olarak büyümeyi hedefliyoruz. Fenerbahçe’miz sağlam bir finansal yapı kazanana kadar devam edecektir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fener OlFenerbahçePerpa
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