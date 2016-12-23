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Putin'in yıllık basın toplantısı

- Rusya Devlet Başkanı Putin : (2) - "Rusya, ABD'nin nükleer silah alanında oluşturduğu tehditlere cevap vermek durumunda ancak bunu yaparken tarafı olduğumuz anlaşmalara bağlı kalıyoruz" - "Cumhuriyetçilerin bir kısmının bana sempati duyduğu söyleniyor. Bu, ABD halkının bir bölümü ile nasıl bir dünya kurulması gerektiği ve güvenlik endişeleri gibi konularda ortak bakış açımız olduğu anlamına gelir" - "Rusya deniz, hava ve karadaki nükleer güç potansiyelini artırdı, tüm bunları uluslararası taahhütlerimize uygun biçimde yapıyoruz"

Putin'in yıllık basın toplantısı

MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, ABD'nin nükleer silah alanında oluşturduğu tehditlere cevap vermek durumunda ancak bunu yaparken tarafı olduğumuz anlaşmalara bağlı kalıyoruz." dedi.
Putin, Moskova'da yıllık basın toplantısında, Rusya'nın ekonomisi, iç ve dış politikası ile uluslararası güncel konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Rusya Devlet Başkanı, Rusya'nın ABD seçimlerini etkilediği iddialarına yönelik bir soruya, "Kaybeden taraf suçluyu ülke dışında değil, kendinde aramalı" yanıtını verdi.
ABD'de Demokratların başarısızlıklarından başkalarını sorumlu tutma çabası içinde olduğunu savunan Putin, "Cumhuriyetçilerin bir kısmının bana sempati duyduğu söyleniyor. Bu ABD halkının bir bölümüyle nasıl bir dünyanın kurulması gerektiği ve güvenlik endişeleri gibi konularda ortak bakış açımız olduğu anlamına gelir. Bu da dünyanın iki güçlü ülkesi arasında iş birliği oluşturmak için iyi bir altyapı sağlar." ifadesini kullandı.
Putin, ABD'de başkan seçilen Donald Trump ve Beyaz Saray'daki yeni yönetim ile iki ülkenin ve halklarının yararına yapıcı bir iş birliği kurmak istediklerini vurguladı.
- "Tüm potansiyel tehdit kaynaklarından daha güçlüyüz"
Putin, küresel silahlanma yarışına ilişkin "Rusya, ABD'nin nükleer silah alanında oluşturduğu tehditlere cevap vermek durumunda ancak bunu yaparken tarafı olduğumuz anlaşmalara bağlı kalıyoruz. Silahlanma yarışı için tüm kaynaklarımızı harcamayacağız." dedi.
Vladimir Putin, dün savunma bakanlığı toplantısında yaptığı, Rusya'nın potansiyel tüm tehdit kaynaklarından daha güçlü olduğu yönündeki açıklamasına yönelik "Saldırgan ifadesini kullanırken, saldırı oluşturabilecek ülkeleri kastettim. Bunu Rusya'nın askeri gücü, tarihi, coğrafyası ve toplumsal durumuna dayanarak söyledim. Tabii ki ordumuzu modernize etmemiz bunda önemli rol oynuyor. Rusya, deniz, hava ve karadaki nükleer güç potansiyelini artırdı, tüm bunları uluslararası taahhütlerimize uygun şekilde yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Washington'dan ABD ordusunun bugün dünyanın en güçlüsü olduğu yönünde açıklamalar duyduklarını anımsatan Putin, "Biz sadece her türlü tehdit kaynağından daha güçlü olduğumuzu söylüyoruz." diye konuştu.
Putin basın toplantısında ayrıca Rus sporunda doping sorunu yaşandığının kabul edilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu meseleyle tüm alanlarda mücadele edilmesi çağrısında bulundu.
Rusya Devlet Başkanı'nın bu senedeki yıllık basın toplantısını yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 basın mensubu takip etti. Toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

(Bitti)

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