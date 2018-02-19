Rekor Katılım ile TÜYAP’da açılıyor

Dünya pazarlarının tek çatı altında buluşacağı İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı 2018, yüzde 70 artışla rekor katılıma imza atıyor. Toplam 5 salonda Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İran, İtalya, Japonya, Hollanda, Güney Kore, Sırbistan, İspanya, İsveç, Tayvan, Tayland, İngiltere, Amerika ve Türkiye’den 330 marka, 253 firma ve firma temsilciliği bir araya geliyor.



Yurt dışı ve yurt içinden rekor ziyaretçi programı

T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın ve Moskova, Sofya, Tahran, Tiflis, Üsküp ve Kahire’de yer alan TÜYAP yurt dışı ofislerinin desteğiyle Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti, Filistin, Gürcistan, İran, Kazakistan, Makedonya, Mısır, Sırbistan, Ürdün, Kosova, Bosna Hersek, Ukrayna, Rusya ve Suriye’den toplam 210 kişilik Alım Heyeti fuarda ağırlanacak. Yurtiçinde Anadolu’dan perakendeci kırtasiyecilerin ağırlanacağı İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı’nda yurtiçinde 71 ilden 1.000’in üzerinde Alım Heyeti organizasyonu yapıldı. 25 ülkeden kırtasiye markasının katılım sağlayacağı fuarda sektörün en üst düzeyde temsil edilmesi ve Türkiye kırtasiye sektörüne ivme kazandırması hedefleniyor. Bu yıl 5 salon 40 bin metrekare kapalı sergileme alanında gerçekleşecek fuarda 15 bin ziyaretçinin ağırlanması bekleniyor.



İnovatif ürünler ilk kez Trend Alanında sergilenecek

Kırtasiye ve ofis malzemelerine dair inovatif ürünlerin sergileneceği Trend Alanı hem sektörün hem de ziyaretçilerin ilgi odağı olacak. 25 Şubat 2018 Pazar günü 19.00’a kadar açık olacak alan, birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak. Aktivite alanı ile firmalar yeni ürünlerini ziyaretçilere deneyimleme şansı sunacak.



Tarihin tozlu raflarından günümüze uzanan bir sergi: D.a,k;t:i-l_o, Seyirlik-Okunmalık

Bilgisayar icad edildikten sonra pabucu dama atılan daktilolar… Sadece görmek değil, keşfetmek için hazır olun. Antika daktilolardan hesap makinelerine yazı yazma ve çoğaltma araçlarından çeşitli belgelerin sergilendiği D.a,k;t:i-l_o sergisinde ziyaretçiler fuar alanında nostaljik bir tura çıkacak.



Bakmak, görmek, gözlemlemek, seyretmek, okumak, yazmak, boyamak, çizmek, tasarlamak, tespit etmek, tarih düşmek deneyimleri üzerine fotoğrafların da sergileneceği fuarda görsel bir şov yaşanacak. D.a,k;t:i-l_o, Seyirlik-Okunmalık Sergisi fuar süresince Salon 7’de ziyaretçilere açık olacak.



Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece’de düzenlenecek olan, ülke ekonomisine ve sektör ihracatına büyük katkı sağlayacak İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, 21-25 Şubat 2018 tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



Fuar hakkında daha detaylı bilgi için www.kirtasiyeofisfuari.com adresini ziyaret ediniz.